Temporal de nieve: rescataron a más de 100 turistas y trabajadores mineros que quedaron varados

El jefe de Bomberos confirmó el alcance del operativo y explicó las dificultades que enfrentaron durante las tareas. "Rescatamos a 170 personas desde ayer a las 7 de la tarde. Recién pudimos llegar a rescatar a estas últimas personas. Hay más de 10 camionetas atrapadas por la nieve".

Y agregó: "Es un temporal que hace 40 años no teníamos en esa zona, eso hizo que se acumule mucha nieve. Las camionetas quedaron del otro lado del camino. Al volver el viento blanco, tapó el camino".

Vehículos bajo la nieve y asistencia a los rescatados

La intensa nevada dejó más de 30 camionetas enterradas bajo la nieve, lo que obligó a extender las tareas de despeje incluso después de completar la evacuación de las personas.

Los turistas recibieron atención médica preventiva y abrigo para recuperarse de las bajas temperaturas y del tiempo que permanecieron aislados. (Foto: X @CatamarcaGob)

Una vez fuera de la zona de montaña, los turistas recibieron atención médica preventiva y abrigo para recuperarse de las bajas temperaturas y del tiempo que permanecieron aislados.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones ante las alertas meteorológicas y consultar las condiciones climáticas antes de realizar excursiones en áreas de alta montaña.