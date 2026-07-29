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TEMPORAL Y RESCATE EN CATAMARCA

Temporal de nieve: rescataron a más de 100 turistas y trabajadores mineros que quedaron varados

El operativo se realizó en el Balcón del Pissis, a 4.550 metros de altura. Gendarmería Nacional y equipos viales trabajaron durante horas para despejar los caminos y evacuar a las personas.

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Más de 170 personas que quedaron varadas por un fuerte temporal de nieve en el Balcón del Pissis fueron rescatadas. (Foto: Gendarmería Nacional Argentina﻿)

Más de 170 personas que quedaron varadas por un fuerte temporal de nieve en el Balcón del Pissis fueron rescatadas. (Foto: Gendarmería Nacional Argentina﻿)

Un intenso operativo permitió rescatar a más de 170 personas, entre turistas y trabajadores mineros, que quedaron varadas por un fuerte temporal de nieve en el Balcón del Pissis, en Catamarca. La nevada sorprendió a los visitantes y trabajadores a 4.550 metros de altura, donde más de 30 camionetas quedaron sepultadas bajo la nieve.

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El episodio ocurrió el martes por la tarde, cuando un grupo de turistas realizaba una excursión por el Balcón del Pissis, un atractivo de alta montaña conocido por sus lagunas y la presencia de flamencos. En pocos minutos, la nieve comenzó a caer con intensidad, inmovilizó los vehículos y obligó a solicitar asistencia.

Un operativo de varias horas

Tras el pedido de auxilio, Gendarmería Nacional, bomberos y equipos viales se desplegaron en la zona para llegar hasta las personas atrapadas. Las tareas se complicaron por la acumulación de nieve y las bajas temperaturas, por lo que fue necesario utilizar maquinaria pesada para despejar los caminos bloqueados.

Los turistas y trabajadores permanecieron durante varias horas dentro de las camionetas mientras aguardaban la llegada de los rescatistas.

El jefe de Bomberos confirmó el alcance del operativo y explicó las dificultades que enfrentaron durante las tareas. "Rescatamos a 170 personas desde ayer a las 7 de la tarde. Recién pudimos llegar a rescatar a estas últimas personas. Hay más de 10 camionetas atrapadas por la nieve".

Y agregó: "Es un temporal que hace 40 años no teníamos en esa zona, eso hizo que se acumule mucha nieve. Las camionetas quedaron del otro lado del camino. Al volver el viento blanco, tapó el camino".

Vehículos bajo la nieve y asistencia a los rescatados

La intensa nevada dejó más de 30 camionetas enterradas bajo la nieve, lo que obligó a extender las tareas de despeje incluso después de completar la evacuación de las personas.

Los turistas recibieron atención médica preventiva y abrigo para recuperarse de las bajas temperaturas y del tiempo que permanecieron aislados. (Foto: X @CatamarcaGob)

Los turistas recibieron atención médica preventiva y abrigo para recuperarse de las bajas temperaturas y del tiempo que permanecieron aislados. (Foto: X @CatamarcaGob)

Una vez fuera de la zona de montaña, los turistas recibieron atención médica preventiva y abrigo para recuperarse de las bajas temperaturas y del tiempo que permanecieron aislados.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones ante las alertas meteorológicas y consultar las condiciones climáticas antes de realizar excursiones en áreas de alta montaña.

En pocas palabras

  • Temporal de nieve: Rescataron a más de 170 personas, entre turistas y trabajadores mineros, varados en Catamarca.
  • Operativo de rescate: Gendarmería, bomberos y equipos viales trabajaron horas para despejar caminos bloqueados por la nieve.
  • Situación crítica: Más de 30 camionetas quedaron sepultadas a 4.550 metros de altura por una nevada histórica en la zona.
Resumen generado por Thinkindot AI
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