A 18 años de la muerte de Facu, el bebé de Maru Botana: el relato más estremecedor

A 18 años de la partida de Facundo, el hijo de Maru Botana, se conocieron detalles del momento más duro de la vida de la pastelera.

En septiembre se cumplieron 18 años de la muerte de Facu, el bebé de Maru Botana, y el dolor sigue intacto. Facundo Solá, el sexto hijo de la reconocida cocinera y de su esposo, Bernardo Solá, falleció el 21 de septiembre de 2008, cuando tenía apenas seis meses de vida, a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. En enero de 2026, Maru volvió a referirse a ese momento que marcó su vida para siempre y compartió uno de los relatos más estremecedores sobre la tragedia.

En una nota con HISPA, la cocinera recordó cómo atraviesa el duelo desde hace años y el impacto emocional que todavía le genera hablar del tema. "Tengo como un duelo hace ya bastantes años. Y la angustia te saca el aire", confesó, dejando en evidencia que el dolor no desaparece, aunque pase el tiempo.

En su testimonio, Maru también contó qué decisión tomó días antes del desenlace, cuando se prepara para hacer un viaje. "Yo pido permiso en el canal para irme 4 días al sur. Y dije, 'Para qué lo voy a someterar al viajr, ¿lo voy a dejar en en manos de alguien de la niñera en el hotel?'. Y decidí dejarlo en casa, al cuidado de mi mamá", relató. Según explicó, se iba un jueves y volvía un domingo, por lo que optó por dejar a Facu al cuidado de sus padres.

Además, recordó una escena que con el tiempo se transformó en un recuerdo imborrable y escalofriante. "Los chicos se van con Bernie y cuando se van a despedir yo lo había puesto a facu en el medio de la cama y cada uno se pone en un costado... en ese momento, yo les digo: 'Chicos, parece que lo estuvieran velando'", contó, en una frase que heló a todos.

Maru explicó que durante esos días mantenía contacto constante con su mamá para saber cómo estaba el bebé. "Hablábamos con Facu, con mamá todos los días a la mañana, a la tarde, a la noche", recordó. También contó que Facu tenía dificultades para dormir y que su madre creía que podía ser porque se quedaba con hambre. "Y Facu tenía algo como que le costaba dormir y mamá pensaba también que era un tema de que por ahí se quedaba con hambre. Me dice: 'No, hoy le voy a dar le voy a dar una sopita'", relató.

Sin embargo, la tragedia ocurrió horas después. La cocinera recordó con crudeza el momento en que recibió la llamada que cambió su vida para siempre. "Bueno, a las 4 de la mañana suena el teléfono y de repente cuando me dice: 'Te voy a decir lo más feo que has escuchado en tu vida'", contó, visiblemente marcada por ese recuerdo.

A casi dos décadas de aquella tragedia, el recuerdo de Facu sigue presente en la vida de Maru Botana, quien cada tanto vuelve a hablar del tema y conmueve con un relato que todavía genera un profundo estremecimiento.

