A 18 años de la muerte de Facu, el bebé de Maru Botana: el relato más estremecedor

Maru explicó que durante esos días mantenía contacto constante con su mamá para saber cómo estaba el bebé. "Hablábamos con Facu, con mamá todos los días a la mañana, a la tarde, a la noche", recordó. También contó que Facu tenía dificultades para dormir y que su madre creía que podía ser porque se quedaba con hambre. "Y Facu tenía algo como que le costaba dormir y mamá pensaba también que era un tema de que por ahí se quedaba con hambre. Me dice: 'No, hoy le voy a dar le voy a dar una sopita'", relató.

Sin embargo, la tragedia ocurrió horas después. La cocinera recordó con crudeza el momento en que recibió la llamada que cambió su vida para siempre. "Bueno, a las 4 de la mañana suena el teléfono y de repente cuando me dice: 'Te voy a decir lo más feo que has escuchado en tu vida'", contó, visiblemente marcada por ese recuerdo.

A casi dos décadas de aquella tragedia, el recuerdo de Facu sigue presente en la vida de Maru Botana, quien cada tanto vuelve a hablar del tema y conmueve con un relato que todavía genera un profundo estremecimiento.