El arriesgado plan de Moria Casán para aniquilar a Georgina Barbarossa: "Quiere a..."

En ese contexto, Marcela Tauro sumó un aspecto económico clave que aún resta resolver: “Me dijeron que pidió mucha plata y ahora tendrían que volver a negociar eso”.

Pallares explicó que pese a no tener asegurada su continuidad en el programa mañanero, Pazos tiene el sostén de Georgina que desea que continúe con ella: "Georgina la llama todos los días, la quiere en su equipo. El lunes se produce un evento importante porque vuelve Analía Franchín, su última panelista del grupo oficial".

Y sobre el final, el conductor reveló que Moria Casán, conductora de La mañana con Moria en El Trece, se contactó directamente con Pazos para ofrecerle una entrevista "de mujer a mujer" cuando regrese de sus vacaciones, lo que sería una compencia al aire directa contra Georgina Barbarossa.

Ante esta arriesgada jugada de la One, Nancy Pazos habría respondido que todavía se siente parte de Telefe y contratada por el canal. "Si no arregla su situación, en 3, 2, 1 podría estar sentada en el programa de Moria", advirtió Pallares sobre el incierto futuro en pantalla de Pazos para el 2026 y esta tensión televisiva que se avecina entre Georgina Barbarossa y Moria Casán.

El picante mensaje de Georgina Barbarossa tras la entrevista de Moria Casán a la China Suárez

Georgina Barbarossa reaccionó de manera explosiva tras la competencia televisiva que tuvo contra Moria Casán y su extensa entrevista a la China Suárez.

Eugenia Suárez habló de todo con la diva en El Trece y la conductora le consultó por el encuentro que mantuvo años atrás con Mauro Icardi en París que destapó un terrible escándalo mediático.

Además, criticó a Benjamín Vicuña como pareja y también confesó que se encuentra muy enamorada de su actual novio y ex de Wanda Nara.

En cuanto al rating, Moria Casán pudo capitalizar la entrevista con la China Suárez de gran manera tocando picos de 3.8 puntos aunque nunca pudo vencer al programa de Georgina Barbarossa en la misma franja horaria. En ciclo de Telefe llegó a picos de 4.5 puntos.

Por tal motivo, la conductora de A la Barbarossa festejó haber logrado vencer a Moria una vez más y sobre todo al tener que competir con una nota muy esperada.

"Gracias por acompañarme todas las mañanas hace más de 3 años", escribió Georgina en su cuenta de X al compartir un tuit de Moskita Muerta donde reflejaba el número de rating con la victoria de su programa frente al de Moria.