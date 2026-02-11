AUH y Plan Sumar 2026: qué es y cómo cobrar hasta $129.096
Miles de familias que cobran la AUH pueden acceder a un pago anual de hasta $129.096 si cumplen con un requisito clave: tener el alta activa en el Plan Sumar. Qué es este beneficio, quiénes lo cobran y cómo verificar paso a paso si corresponde.
Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden verificar si sus hijos están dados de alta en el Plan Sumar, un requisito fundamental para acceder al pago anual conocido como Asignación por Cuidados de Salud o “Complemento Salud” del Plan de los Mil Días.
En los últimos días, muchos titulares detectaron en su liquidación de ANSES que el beneficio figura como “denegado”, lo que generó preocupación. Sin embargo, la mayoría de los casos estaría vinculada a la falta de inscripción activa en el Plan Sumar y no necesariamente a una baja definitiva del derecho.
Mientras se espera una aclaración oficial por parte de ANSES o del Ministerio de Capital Humano, las familias pueden realizar una verificación simple para saber si cumplen con el requisito sanitario exigido por la normativa.
¿Por qué aparece “denegado” el Complemento Salud?
Tal como se viene observando en las liquidaciones recientes, muchos beneficiarios del Plan de los Mil Días notaron que la Asignación por Cuidados de Salud figura como denegada.
En el detalle del pago se indica que la liquidación corresponde al período 12/2024, es decir, al mismo pago que se había efectuado en marzo de 2025.
Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial que explique el motivo de esa visualización generalizada. No obstante, todo indica que el sistema cruza datos con el Plan Sumar y, cuando no detecta el alta activa del menor, rechaza automáticamente la liquidación del complemento.
Por eso, el paso clave es verificar si el niño o niña está correctamente inscripto en el programa sanitario.
Cómo verificar el alta en el Plan Sumar
Las familias de AUH pueden comprobar si el menor está registrado en el Plan Sumar de manera sencilla:
Opción online
Ingresar a la página oficial del Plan Sumar y consultar la constancia de inscripción cargando los datos que solicita el sistema.
Opción telefónica
Llamar a la línea gratuita 0800-222-7100, donde se puede consultar el estado de inscripción y recibir orientación en caso de no figurar en la base de datos.
En forma presencial
Si el menor no está dado de alta, el trámite debe realizarse en el centro de salud público más cercano al domicilio. Allí se gestiona la inscripción en el Plan Sumar, requisito indispensable para acceder tanto a las prestaciones médicas como al beneficio económico vinculado al Plan de los Mil Días.
¿Qué es la Asignación por Cuidados de Salud?
La Asignación por Cuidados de Salud, conocida en redes como Complemento Salud, es un pago anual equivalente al monto de la AUH.
Está destinada a:
Niños y niñas de hasta 3 años.
Titulares de la AUH.
Menores que cumplan con los controles sanitarios.
Inscripción activa en el Plan Sumar.
El beneficio está establecido por la Ley 27.611, que creó el Plan de los Mil Días, una política pública orientada a fortalecer la atención integral durante el embarazo y la primera infancia.
El objetivo es garantizar controles médicos, vacunación y seguimiento nutricional, vinculando el pago económico al cumplimiento efectivo de esos cuidados.
Montos vigentes de la AUH según Resolución 23/2026
De acuerdo con el Anexo V de la Resolución 23/2026, los valores actualizados de la asignación son los siguientes: