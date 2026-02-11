AUH y Plan Sumar 2026: qué es y cómo cobrar hasta $129.096

En el detalle del pago se indica que la liquidación corresponde al período 12/2024, es decir, al mismo pago que se había efectuado en marzo de 2025.

Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial que explique el motivo de esa visualización generalizada. No obstante, todo indica que el sistema cruza datos con el Plan Sumar y, cuando no detecta el alta activa del menor, rechaza automáticamente la liquidación del complemento.

Por eso, el paso clave es verificar si el niño o niña está correctamente inscripto en el programa sanitario.

Cómo verificar el alta en el Plan Sumar

Las familias de AUH pueden comprobar si el menor está registrado en el Plan Sumar de manera sencilla:

Opción online

Ingresar a la página oficial del Plan Sumar y consultar la constancia de inscripción cargando los datos que solicita el sistema.

Opción telefónica

Llamar a la línea gratuita 0800-222-7100, donde se puede consultar el estado de inscripción y recibir orientación en caso de no figurar en la base de datos.

En forma presencial

Si el menor no está dado de alta, el trámite debe realizarse en el centro de salud público más cercano al domicilio. Allí se gestiona la inscripción en el Plan Sumar, requisito indispensable para acceder tanto a las prestaciones médicas como al beneficio económico vinculado al Plan de los Mil Días.

prograa sumar.avif

¿Qué es la Asignación por Cuidados de Salud?

La Asignación por Cuidados de Salud, conocida en redes como Complemento Salud, es un pago anual equivalente al monto de la AUH.

Está destinada a:

Niños y niñas de hasta 3 años.

Titulares de la AUH.

Menores que cumplan con los controles sanitarios.

Inscripción activa en el Plan Sumar.

El beneficio está establecido por la Ley 27.611, que creó el Plan de los Mil Días, una política pública orientada a fortalecer la atención integral durante el embarazo y la primera infancia.

El objetivo es garantizar controles médicos, vacunación y seguimiento nutricional, vinculando el pago económico al cumplimiento efectivo de esos cuidados.

Montos vigentes de la AUH según Resolución 23/2026

De acuerdo con el Anexo V de la Resolución 23/2026, los valores actualizados de la asignación son los siguientes:

Menor de edad

$129.096 a nivel general.

$167.825 para Zona 1.

Hijo con discapacidad