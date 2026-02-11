Provocadora jugada: Wanda Nara mostró fotos con Mauro Icardi mientras la China está en el país

IG Wanda Nara e Icardi desarchivado 1

Y qué mejor mojada de oreja para su archienemiga que sacar a relucir las postales familiares junto al delantero del Galatasaray como sugestiva respuesta al accionar de Icardi al haber desarchivado imágenes de sus épocas felices y en familia, nada menos que justo en el momento en que Eugenia Suárez se encuentra en lejos del futbolista -quien continúa en Estambul- por sus compromisos en Buenos Aires.

Cuáles son las fotos que Mauro Icardi junto a Wanda Nara que desarchivó de sus redes sociales

Cuando parecía que el romance entre Mauro Icardi y la China Suárez avanzaba sin sobresaltos y con señales de firmeza, un movimiento inesperado del futbolista volvió a sacudir el tablero mediático. En cuestión de horas, su comportamiento respecto de Wanda Nara generó un vendaval de conjeturas y dejó a todos hablando.

El delantero del Galatasaray decidió reactivar en su cuenta oficial de Instagram varias imágenes junto a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella. Las postales, que hasta ahora permanecían archivadas, reaparecieron en su feed y no tardaron en llamar la atención de sus seguidores, siempre atentos a cada gesto del jugador.

El episodio se habría dado durante la noche del cumpleaños de su compañero Lucas Torreira, celebración a la que Icardi asistió sin la actriz, quien permanece en Buenos Aires. En medio del festejo en Turquía, y mientras compartía el VIP del boliche con copa de champagne en mano, el futbolista habría vuelto sobre recuerdos de su historia con la mayor de las Nara y las niñas. Para muchos, un claro guiño a tiempos pasados.

La información fue difundida por Fede Flowers a través de su cuenta de X. "Mauro desarchivó las fotos con Wandis. Otro capítulo se abre", escribió el periodista, junto a capturas que mostraban las publicaciones nuevamente visibles en el perfil del jugador.

En un segundo mensaje, el comunicador profundizó sus dudas: “¿Este será el momento en que Mauro empezó a desarchivar las fotos que tenía de y con Wanda mientras está en una fiesta en Turquía?¿ Qué le pasa? ¿Le pegó la melancolía?”, planteó, acompañando sus palabras con una imagen de Icardi en pleno festejo y las fotos que reaparecieron en su cuenta.

Más tarde, Flowers volvió a referirse al tema con otro posteo en el que sumó nuevos datos sobre la noche en Estambul. "AHORA: Mauro Icardi desarchivó las fotos de y con Wanda Nara, además de desbloquearla. ¿Será ese el momento en que decidió hacerlo y mientras festejaba el cumpleaños de su compañero del Galatasaray Lucas Torreira. Se habla de una mujer que no paró de seguirlo en toda la noche durante la fiesta", lanzó con tono sugestivo.

Mientras tanto, la gran incógnita gira en torno a la reacción de la China Suárez ante este gesto que muchos interpretan como un acercamiento a su ex. El capítulo, lejos de cerrarse, suma tensión y promete nuevos episodios.