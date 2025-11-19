En vivo Radio La Red
Maru Botana
Drama total

Maru Botana devastada: brutal estafa millonaria la dejó al borde del quiebre emocional

A los 56 años, Maru Botana atraviesa su peor momento: estafa millonaria, fraude y un dolor personal que no sana. Enterate

Maru Botana devastada: brutal estafa millonaria la dejó al borde del quiebre emocional

Maru Botana no atraviesa un simple mal momento: vive uno de los capítulos más dolorosos y humillantes de su vida. La querida cocinera confirmó que debió llevar a la Justicia a una empresa constructora tras descubrir que la utilizaron, la engañaron y nunca cumplieron con la obra solidaria que le prometieron, dejándola con una deuda que rondaría los 60 millones de pesos y una enorme herida moral.

El drama de Maru Botana tras una denuncia por estafa y fraude: Estoy en juicio

Lo que se esperaba que fuese un proyecto humanitario cargado de esperanza terminó siendo un escándalo judicial que expuso una traición que golpeó a Maru no solo en lo económico, sino también en lo humano.

Todo comenzó con una obra destinada a la Fundación Conin, en Las Heras, Mendoza, donde funciona un centro nutricional que necesitaba construir una cooperativa para dar trabajo y formación a los jóvenes de la zona.

Botana cedió su imagen durante dos años completamente gratis, apostando a una causa que creía noble, con el único pedido de que el edificio se construyera. Pero la realidad fue otra: El terreno sigue vacío, seco y abandonado. Nada se hizo.

Según reveló el periodista Luis Bremer, en 2021 la empresa le aseguró a Maru que las obras empezaban de inmediato. Dos años después, solo quedó el silencio y una deuda millonaria.

La cocinera no aguantó más. Harta, herida y decepcionada, presentó la denuncia penal por estafa y fraude contra quienes la convencieron de algo que jamás cumplieron. Botana, conmocionada, contó: “Les prometí que esa obra se hacía y nunca se hizo. Yo cumplí con todo lo que me pidieron, hice las campañas, las publicidades, puse mi imagen… y me dejaron sola.”

La cocinera relató que la empresa se disolvió, se fue un socio y nadie dio la cara, dejándola expuesta frente a una causa social que para ella tenía un profundo valor humano.

Con bronca y tristeza, confesó: “Fue una decepción enorme, era algo hermoso para los chicos de Conin. Me traicionaron", dijo en A la tarde, América.

Pero el drama no termina ahí. Mientras enfrenta esta batalla judicial, Maru también transitó una fecha dolorosísima: se cumplieron 17 años de la muerte de su hijo Facundo, un dolor que, como ella dice, nunca se atenúa.

