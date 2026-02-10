Astrología: Los signos que van a brillar fuerte en las últimas semanas de febrero
Carisma, oportunidades y ganas de mostrarse: estos signos de la astrología causarán furor antes de fin de mes.
Cinco signos concentran el magnetismo del cierre de febrero. Foto: Astrología.
Las últimas semanas de febrero llegan con una vibra especial. El clima cambia, el año empieza a acomodarse y muchas personas sienten que recién ahora entran en ritmo. Desde la astrología, este tramo del mes potencia el carisma, la visibilidad y las ganas de salir del molde. Y sí: hay cinco signos que se llevan todas las miradas.