No tires el termo que ya no usás para el mate en tu casa porque tenés un tesoro sin gastar dinero

A diferencia de otros recipientes, el termo fue pensado para evitar derrames y aislar su contenido del exterior. Esa característica sigue vigente incluso cuando ya no conserva la temperatura. Por eso, un termo viejo funciona muy bien como contenedor multiuso, tanto dentro como fuera del hogar.

Antes de tirarlo, conviene analizarlo con atención. En la mayoría de los casos, no presenta fisuras ni pérdidas. Solo perdió su capacidad térmica, pero no su utilidad. Darle una segunda vida implica menos basura y más soluciones prácticas en la rutina diaria.

Materiales necesarios para reciclar un termo viejo

Antes de empezar, es importante contar con algunos elementos básicos. No se necesita experiencia previa ni herramientas complejas.

Un termo viejo que ya no conserve el calor

que ya no conserve el calor Agua caliente y detergente

Cepillo largo o esponja

Bicarbonato de sodio o vinagre

Trapo limpio

Cúter o destornillador (solo si hay piezas sueltas)

Etiquetas o marcador indeleble (opcional)

Estos materiales suelen estar disponibles en cualquier casa, lo que hace que el proceso sea accesible y rápido.

Paso a paso para transformar un termo viejo en un objeto útil

El primer paso es la limpieza profunda. Este punto es clave para garantizar que el nuevo uso sea seguro y duradero.

Llená el termo con agua caliente y agregá detergente. Dejalo reposar unos minutos para aflojar restos acumulados. Luego, cepillá el interior todo lo posible. Si persisten olores, sumá una cucharada de bicarbonato de sodio o un chorrito de vinagre y dejá actuar al menos media hora. Enjuagá varias veces hasta eliminar cualquier residuo.

Una vez limpio, dejá el termo abierto hasta que esté completamente seco. Este paso evita la aparición de humedad o malos olores a futuro.

Algunos termos presentan restos del sistema térmico suelto. Si notás piezas internas dañadas o móviles, retiralas con cuidado usando un destornillador o una herramienta simple. No es necesario desarmarlo por completo: solo eliminá lo que esté suelto.

Antes de seguir, definí para qué lo vas a usar. Decidir el nuevo propósito permite adaptar el reciclaje de manera más eficiente y práctica.

Usos prácticos que casi nadie aprovecha

Recipiente para bebidas frías: aunque no conserve el calor, muchos termos mantienen el frío durante más tiempo que una botella común. Son ideales para agua, jugos o limonada, especialmente en días de verano. Su tapa hermética evita derrames y permite transportarlo con comodidad.

Contenedor para alimentos secos: el cierre del termo protege el contenido de la humedad y de las plagas. Puede usarse para guardar arroz, legumbres, azúcar, yerba, avena o incluso alimento balanceado para mascotas. Además, su formato vertical ocupa poco espacio en la alacena.

Organizador para productos de limpieza: un uso poco conocido pero muy práctico. El termo reciclado sirve para diluir limpiadores, guardar agua con detergente o transportar productos de limpieza al patio, balcón o galería sin riesgo de derrames. Es especialmente útil en departamentos o casas con espacios exteriores pequeños.

Porta herramientas y elementos pequeños: en talleres, lavaderos o cuartos de guardado, el termo viejo funciona como organizador de clavos, tornillos, brochas chicas o pinceles. Su boca evita que las piezas se desparramen y permite trasladarlas fácilmente.

Maceta reciclada con diseño original: con una simple perforación en la base para permitir el drenaje, el termo puede convertirse en una maceta distinta y funcional. Su formato alto es ideal para hierbas aromáticas como albahaca, menta o ciboulette. Además, resiste bien la intemperie.

Cómo personalizar un termo reciclado y adaptarlo a tu casa

Personalizar el termo no solo mejora su estética, sino que también ayuda a identificar rápidamente su contenido.

Podés etiquetarlo según su nuevo uso, usar marcadores indelebles para escribir directamente sobre la superficie o pintarlo por fuera con aerosol o acrílico. Otra opción es forrarlo con tela, cuerina o cuerda para darle un estilo decorativo.

Estas pequeñas intervenciones hacen que el termo viejo se integre mejor al ambiente y deje de parecer un objeto reciclado para convertirse en un elemento funcional del hogar.