A los 46 años, Eliana Guercio confesó el verdadero motivo por el que engordó varios kilos

“Dejé de fumar y comí. No sé si es más sano, me voy a chequear el colesterol”, analizó al aire, mientras recibicía halagos de Yanina Latorre por su porte voluptuoso.

“Tengo unas carnes que nunca tuve, está bueno porque nunca tuve. Estás acolchonada. No lo sufro porque sino me subo a la cinta y no me bajó más”, indicó y sumó com ironía: “Es práctico porque cuando te caes no te duelen los huesos porque siempre estás acolchonada”.