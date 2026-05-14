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Cáncer de páncreas: un avance clave genera expectativa en la comunidad científica

Un fármaco en investigación mostró resultados positivos en fase 3 contra el cáncer de páncreas metastásico.

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Micrografía electrónica coloreada de células de cáncer de páncreas en una fase temprana. Foto Anne Weston / Francis Crick Institute / New York Times Imagen: 1/6

Micrografía electrónica coloreada de células de cáncer de páncreas en una fase temprana. Foto Anne Weston / Francis Crick Institute / New York Times Imagen: 1/6

Un fármaco en investigación clínica para el tratamiento del cáncer de páncreas metastásico mostró resultados positivos en un ensayo de fase 3, lo que generó gran expectativa en la comunidad científica internacional por tratarse de una de las enfermedades oncológicas más agresivas y con menos opciones terapéuticas.

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El estudio y el fármaco detrás del avance

El medicamento, denominado daraxonrasib, fue desarrollado por la biofarmacéutica Revolution Medicines y evaluado en el ensayo clínico internacional RASolute 302, realizado en múltiples centros oncológicos de Estados Unidos, Europa y otros países. Se trata de un estudio de fase avanzada en pacientes con cáncer de páncreas metastásico que presentan mutaciones en KRAS, una de las alteraciones genéticas más frecuentes en este tipo de tumor.

KRAS es una proteína clave en la señalización celular que actúa como motor del crecimiento tumoral en la gran mayoría de los casos de cáncer de páncreas. Durante décadas, esta vía fue considerada extremadamente difícil de bloquear con fármacos debido a su complejidad molecular.

Resultados, supervivencia y relevancia del hallazgo

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El cáncer de páncreas metastásico presenta actualmente una de las expectativas de vida más bajas entre los tumores sólidos avanzados. Incluso con quimioterapia, la mediana de supervivencia suele ser inferior a un año, lo que explica el interés en el desarrollo de nuevas terapias dirigidas.

De acuerdo con los resultados principales (topline) del estudio, difundidos el 13 de abril de 2026 mediante un comunicado oficial de Revolution Medicines, el daraxonrasib cumplió sus objetivos primarios y secundarios, mostrando una mejora significativa en la supervivencia global frente a la quimioterapia estándar. La mediana de supervivencia fue de 13,2 meses con daraxonrasib frente a 6,7 meses con el tratamiento convencional, lo que representa una reducción cercana al 60% en el riesgo de muerte.

Además, el fármaco mostró beneficios en el control de la enfermedad, con una mayor proporción de pacientes que lograron reducción o estabilización del tumor en comparación con la quimioterapia tradicional.

Los investigadores consideran que se trata de uno de los avances más relevantes en cáncer de páncreas en décadas. El desarrollo recibió además las designaciones regulatorias de “Breakthrough Therapy” y “Orphan Drug” por parte de la FDA de Estados Unidos, lo que acelera su evaluación.

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Los resultados de fase 3 serán presentados en detalle en el congreso ASCO 2026, el próximo 31 de mayo. En tanto, los datos de fases previas (1/2) ya fueron publicados en la revista científica The New England Journal of Medicine.

El cáncer de páncreas continúa siendo una de las patologías oncológicas más complejas, con diagnóstico tardío en la mayoría de los casos y opciones terapéuticas limitadas. En este contexto, el resultado del estudio RASolute 302 es considerado un avance significativo, aunque su incorporación a la práctica clínica dependerá de la publicación completa de los datos y de la aprobación regulatoria.

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