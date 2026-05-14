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Días y horarios confirmados: así se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional oficializó el calendario para los encuentros que definirán a los finalistas del certamen. ¿Cuándo y dónde se enfrentarán los cuatro semifinalistas?

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Días y horarios confirmados: así se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 ha ingresado en su etapa de máxima ebullición. Tras unos cuartos de final electrizantes, la Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el cronograma oficial para las semifinales, donde River Plate, Rosario Central, Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba se disputarán el derecho a pelear por la gloria máxima.

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Argentinos Juniors eliminó a Huracán en el alargue y avanzó a semifinales del Torneo Apertura.

La organización dispuso que los encuentros se desarrollen durante el próximo fin de semana, concentrando la atención en dos jornadas que prometen ser históricas. El foco principal estará puesto en el Monumental, donde el equipo de Núñez recibirá al Canalla en un duelo que ha despertado una expectativa inmensa por la presencia de figuras de calibre internacional.

Cuándo juegan River y Rosario Central la semifinal del Apertura

El cruce más esperado de esta instancia se llevará adelante el sábado 16 de mayo a las 19.30. En esa oportunidad, River recibirá a Rosario Central en el Estadio Monumental. El equipo local buscará hacer valer su localía ante un conjunto rosarino que, de la mano de Ángel Di María, llega como uno de los grandes protagonistas del certamen y con el impulso de haber dejado en el camino a rivales de peso.

A qué hora es el partido entre Argentinos Juniors y Belgrano

La segunda llave se definirá el domingo 17 de mayo a partir de las 17.00. Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba protagonizarán una semifinal que promete alta tensión en busca del segundo lugar en la gran definición. El "Bicho" llega con una solidez futbolística envidiable, mientras que el "Pirata" buscará dar un nuevo golpe tras su gran desempeño en las rondas previas.

Cómo es el formato de definición en caso de empate

A diferencia de otras etapas, la Liga Profesional recordó que estas semifinales cuentan con un reglamento específico para garantizar que haya un ganador en cancha. En caso de empate en los 90 minutos, habrá un alargue de 30 minutos (dos tiempos de 15). Si la igualdad persiste tras el tiempo extra, el encuentro se definirá mediante una tanda de penales. Este sistema ya se ha puesto en práctica en algunas series de estos playoffs, añadiendo una cuota extra de dramatismo a la competencia.

Dónde y cuándo se jugará la gran final del Torneo Apertura

La AFA no solo confirmó las semifinales, sino que también resolvió la sede del partido decisivo. La gran final del Torneo Apertura se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el domingo 24 de mayo a las 15.30.

Será el regreso de una definición nacional al territorio cordobés tras la Supercopa Argentina de marzo de 2024, cuando River derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata. Con la sede ya ratificada, la expectativa crece para saber qué equipos lograrán superar sus respectivos compromisos este fin de semana y viajar a la provincia mediterránea para buscar la estrella del primer semestre de 2026.

Cronograma de Semifinales:

  • Sábado 16 de mayo: River vs. Rosario Central (19.30)

  • Domingo 17 de mayo: Argentinos Juniors vs. Belgrano (17.00)

Final del Torneo:

  • Domingo 24 de mayo: Sede Estadio Mario Alberto Kempes (15.30)

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