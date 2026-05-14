Días y horarios confirmados: así se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026

Cómo es el formato de definición en caso de empate

A diferencia de otras etapas, la Liga Profesional recordó que estas semifinales cuentan con un reglamento específico para garantizar que haya un ganador en cancha. En caso de empate en los 90 minutos, habrá un alargue de 30 minutos (dos tiempos de 15). Si la igualdad persiste tras el tiempo extra, el encuentro se definirá mediante una tanda de penales. Este sistema ya se ha puesto en práctica en algunas series de estos playoffs, añadiendo una cuota extra de dramatismo a la competencia.

Dónde y cuándo se jugará la gran final del Torneo Apertura

La AFA no solo confirmó las semifinales, sino que también resolvió la sede del partido decisivo. La gran final del Torneo Apertura se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el domingo 24 de mayo a las 15.30.

Será el regreso de una definición nacional al territorio cordobés tras la Supercopa Argentina de marzo de 2024, cuando River derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata. Con la sede ya ratificada, la expectativa crece para saber qué equipos lograrán superar sus respectivos compromisos este fin de semana y viajar a la provincia mediterránea para buscar la estrella del primer semestre de 2026.

Cronograma de Semifinales:

Sábado 16 de mayo: River vs. Rosario Central (19.30)

Domingo 17 de mayo: Argentinos Juniors vs. Belgrano (17.00)

Final del Torneo: