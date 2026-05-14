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El juez Casanello ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del hermano de Manuel Adorni

El juez ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación busca reconstruir su patrimonio y movimientos financieros, tras detectar inconsistencias.

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El juez Casanello ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del hermano de Manuel Adorni. (Foto: archivo)

El juez Casanello ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del hermano de Manuel Adorni. (Foto: archivo)
Leé también El fiscal Marijuan ordenó medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni
Novedades en la Justicia con el hermano de Adoni. (Foto: archivo).

La resolución incluye una batería de más de veinte medidas de prueba destinadas a reconstruir el patrimonio y los movimientos financieros de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad. El expediente pone bajo análisis un presunto incremento patrimonial no justificado durante el período en el que se desempeñó como funcionario nacional.

Qué investiga la Justicia sobre Francisco Adorni

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y recayó en el Juzgado Federal N°6, actualmente subrogado por Casanello.

Según sostuvo el fiscal Marijuan al impulsar la causa, la hipótesis apunta a determinar si existió un “incremento patrimonial no justificado” desde diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni asumió como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa durante la gestión libertaria.

Entre los movimientos que quedaron bajo sospecha aparecen un crédito hipotecario de $60 millones que habría sido cancelado en apenas doce meses; la adquisición del 50% de un vehículo; y un presunto incremento patrimonial del 84% en un año.

La fiscalía busca establecer si esos movimientos pueden justificarse con los ingresos declarados por el actual legislador bonaerense.

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Levantamiento del secreto fiscal y acceso a cuentas bancarias

Dentro de las medidas ordenadas por Casanello figura el levantamiento de secretos fiscales y bancarios para acceder a información sensible vinculada al patrimonio de Francisco Adorni.

La Justicia solicitó a ARCA (ex AFIP) toda la documentación tributaria disponible, incluidas declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA, además de registros vinculados a facturación electrónica, actividad económica y antecedentes previsionales.

También se pidió información para determinar si Adorni ingresó a algún régimen de blanqueo de capitales o declaración voluntaria de tenencia de moneda.

Mientras avanza esta causa, Manuel Adorni enfrenta otra investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, que tramita en otra fiscalía bajo la órbita de Gerardo Pollicita.

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