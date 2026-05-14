El juez Casanello ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del hermano de Manuel Adorni

Entre los movimientos que quedaron bajo sospecha aparecen un crédito hipotecario de $60 millones que habría sido cancelado en apenas doce meses; la adquisición del 50% de un vehículo; y un presunto incremento patrimonial del 84% en un año.

La fiscalía busca establecer si esos movimientos pueden justificarse con los ingresos declarados por el actual legislador bonaerense.

Embed

Levantamiento del secreto fiscal y acceso a cuentas bancarias

Dentro de las medidas ordenadas por Casanello figura el levantamiento de secretos fiscales y bancarios para acceder a información sensible vinculada al patrimonio de Francisco Adorni.

La Justicia solicitó a ARCA (ex AFIP) toda la documentación tributaria disponible, incluidas declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA, además de registros vinculados a facturación electrónica, actividad económica y antecedentes previsionales.

También se pidió información para determinar si Adorni ingresó a algún régimen de blanqueo de capitales o declaración voluntaria de tenencia de moneda.

Mientras avanza esta causa, Manuel Adorni enfrenta otra investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, que tramita en otra fiscalía bajo la órbita de Gerardo Pollicita.