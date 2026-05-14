ANSES confirmó un aumento para personas sin trabajo: quiénes pueden cobrar hasta $363.000

Sin embargo, el sistema establece límites mínimos y máximos vinculados directamente al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Por esa razón, aunque el cálculo individual supere el tope, ningún beneficiario podrá cobrar más de $363.000. Del mismo modo, quienes tengan salarios más bajos igualmente accederán al piso garantizado de $181.500.

anses desempleo 5.jpg

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

La ayuda económica está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas ajenas al trabajador.

También pueden acceder:

Trabajadores eventuales

Empleados de temporada

Personal de la construcción

Trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo

Para habilitar el cobro, ANSES exige una cantidad mínima de aportes previos.

Requisitos para trabajadores permanentes

Los empleados permanentes deben haber trabajado al menos:

6 meses con aportes dentro de los últimos 3 años anteriores al despido.

Requisitos para trabajadores eventuales o de temporada

En estos casos se exige:

Haber trabajado más de 90 días durante el último año.

durante el último año. Tener menos de 12 meses trabajados dentro de los últimos tres años.

DESEMPLEO.png Cómo cobrar la ayuda económica de ANSES por desempleo.

Quiénes no pueden cobrar esta ayuda de ANSES

La Prestación por Desempleo no alcanza a:

Monotributistas

Trabajadores autónomos

Empleados no registrados

Personas que renunciaron voluntariamente

Además, la situación de desempleo debe acreditarse obligatoriamente con documentación respaldatoria.

Qué documentos pide ANSES

Para iniciar el trámite, el organismo solicita presentar alguno de los siguientes documentos:

Telegrama de despido

Carta documento

Contrato vencido

Nota de finalización laboral

Documentación judicial, si corresponde

También es obligatorio tener actualizados los datos personales y familiares dentro de Mi ANSES.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite puede realizarse de manera online o presencial.

Quienes elijan la modalidad digital deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción correspondiente a Prestación por Desempleo. Allí, el sistema solicitará cargar la documentación laboral y verificar la información registrada.

También existe la posibilidad de sacar turno y realizar la gestión en una oficina del organismo.

Cuánto tiempo hay para hacer el trámite

ANSES recordó que el trabajador tiene hasta 90 días hábiles desde la desvinculación laboral para iniciar el pedido.

Si el trámite se realiza fuera de ese plazo, el organismo descuenta días del tiempo total de cobro de la prestación.

Cuánto tiempo se cobra la ayuda

La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes realizados durante los últimos años.

Según la situación laboral de cada trabajador, ANSES puede otorgar:

Entre 2 y 12 cuotas mensuales

Además, las personas mayores de 45 años reciben automáticamente una extensión adicional de 6 meses una vez finalizado el período original de cobro.

Mientras se percibe la prestación, el beneficiario conserva:

Cobertura médica

Asignaciones familiares

Aportes jubilatorios computables

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

ANSES también confirmó las fechas de cobro para mayo según terminación de DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

22 de mayo DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.