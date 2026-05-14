ANSES confirmó un aumento para personas sin trabajo: quiénes pueden cobrar hasta $363.000

Sin embargo, el sistema establece límites mínimos y máximos vinculados directamente al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Por esa razón, aunque el cálculo individual supere el tope, ningún beneficiario podrá cobrar más de $363.000. Del mismo modo, quienes tengan salarios más bajos igualmente accederán al piso garantizado de $181.500.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo
La ayuda económica está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas ajenas al trabajador.
También pueden acceder:
- Trabajadores eventuales
- Empleados de temporada
- Personal de la construcción
- Trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo
Para habilitar el cobro, ANSES exige una cantidad mínima de aportes previos.
Requisitos para trabajadores permanentes
Los empleados permanentes deben haber trabajado al menos:
- 6 meses con aportes dentro de los últimos 3 años anteriores al despido.
Requisitos para trabajadores eventuales o de temporada
En estos casos se exige:
- Haber trabajado más de 90 días durante el último año.
- Tener menos de 12 meses trabajados dentro de los últimos tres años.
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Cómo cobrar la ayuda económica de ANSES por desempleo.
Quiénes no pueden cobrar esta ayuda de ANSES
La Prestación por Desempleo no alcanza a:
- Monotributistas
- Trabajadores autónomos
- Empleados no registrados
- Personas que renunciaron voluntariamente
Además, la situación de desempleo debe acreditarse obligatoriamente con documentación respaldatoria.
Qué documentos pide ANSES
Para iniciar el trámite, el organismo solicita presentar alguno de los siguientes documentos:
- Telegrama de despido
- Carta documento
- Contrato vencido
- Nota de finalización laboral
- Documentación judicial, si corresponde
También es obligatorio tener actualizados los datos personales y familiares dentro de Mi ANSES.
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo
El trámite puede realizarse de manera online o presencial.
Quienes elijan la modalidad digital deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción correspondiente a Prestación por Desempleo. Allí, el sistema solicitará cargar la documentación laboral y verificar la información registrada.
También existe la posibilidad de sacar turno y realizar la gestión en una oficina del organismo.
Cuánto tiempo hay para hacer el trámite
ANSES recordó que el trabajador tiene hasta 90 días hábiles desde la desvinculación laboral para iniciar el pedido.
Si el trámite se realiza fuera de ese plazo, el organismo descuenta días del tiempo total de cobro de la prestación.
Cuánto tiempo se cobra la ayuda
La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes realizados durante los últimos años.
Según la situación laboral de cada trabajador, ANSES puede otorgar:
- Entre 2 y 12 cuotas mensuales
Además, las personas mayores de 45 años reciben automáticamente una extensión adicional de 6 meses una vez finalizado el período original de cobro.
Mientras se percibe la prestación, el beneficiario conserva:
- Cobertura médica
- Asignaciones familiares
- Aportes jubilatorios computables
Calendario de pagos ANSES mayo 2026
ANSES también confirmó las fechas de cobro para mayo según terminación de DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.