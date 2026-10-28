A semanas de la denuncia contra su padre, se supo cómo continúa la vida de Valentín Yan

Las carreras ocupan un lugar importante en su vida, y así lo dejó ver en las imágenes que compartió. También publicó una fotografía de una ruta al atardecer, con el cielo teñido de tonos celestes y anaranjados, una postal que aportó un registro diferente al resto de la selección.

Pero hubo otra imagen que permitió conocer un poco más de su intimidad: Valentín aparece dentro de un auto mientras su novia, Alfonsina Servent, le da un beso en la mejilla. La escena mostró su costado más romántico y se sumó a una serie de recuerdos personales que contrastan con la exposición mediática que atravesó durante las últimas semanas.

La publicación también incluyó una fotografía de una joven abrazando a un perro dentro de una casa con vista a un lago, en una escena cotidiana que completó el álbum.

Tras compartir las imágenes, el joven recibió numerosos mensajes de sus seguidores, que le expresaron cariño y acompañamiento. La repercusión llegó después de la entrevista que brindó a Infobae, en la que relató las situaciones que asegura haber vivido junto a su hermano Franco tras la muerte de su mamá, Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010.

En aquella conversación, Valentín señaló a su abuelo, Gustavo Yankelevich, como una figura fundamental para salir de esa situación y reconstruir su vida. Sus declaraciones tuvieron un fuerte impacto y provocaron distintas reacciones dentro de su entorno familiar.

Por su parte, Gustavo Yankelevich y Cris Morena manifestaron su respaldo a sus nietos, mientras que Darío Giordano difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y defendió su rol como padre.

En medio de un conflicto familiar que sigue generando repercusiones, Valentín eligió volver a las redes con imágenes de su infancia, sus pasiones y su relación de pareja. Sin referirse directamente a la denuncia, mostró distintas facetas de su presente y recibió una nueva ola de mensajes de apoyo.