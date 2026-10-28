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A semanas de la denuncia contra su padre, se supo cómo continúa la vida de Valentín Yan

El presente de Valentín Yan tras denunciar a Darío Giordano: se supo cómo sigue la vida del joven y sorprendió con un detalle inesperado. Enterate.

A semanas de la denuncia contra su padre, se supo cómo continúa la vida de Valentín Yan

A semanas de sacudir al mundo del espectáculo con su denuncia pública contra Darío Giordano, Valentín Yan volvió a mostrarse en las redes sociales y compartió una serie de imágenes que dejaron ver cómo continúa su vida en medio de la fuerte repercusión familiar. El hijo de Romina Yan eligió el silencio para acompañar las postales, pero hubo varios detalles que llamaron la atención de sus seguidores.

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El joven, nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, abrió su álbum personal y publicó fotografías de distintas etapas de su vida. Entre ellas, incluyó recuerdos de su infancia, escenas vinculadas con su pasión por el automovilismo y momentos de su presente sentimental junto a su novia, Alfonsina Servent.

Lo llamativo fue que Valentín no escribió ningún mensaje para acompañar la publicación. Sin declaraciones ni explicaciones, dejó que las imágenes hablaran por sí solas en un momento especialmente delicado, después de haber contado públicamente las situaciones de violencia física y psicológica que, según su relato, sufrió durante su niñez.

Una de las primeras fotografías lo muestra cuando era chico, con anteojos de sol y una remera azul. Otra postal lo retrata sonriente, ya más grande, con una remera negra que lleva una pequeña bandera argentina estampada en el pecho. Detrás aparecen elementos relacionados con el automovilismo, una de las grandes pasiones que forman parte de su presente.

Las carreras ocupan un lugar importante en su vida, y así lo dejó ver en las imágenes que compartió. También publicó una fotografía de una ruta al atardecer, con el cielo teñido de tonos celestes y anaranjados, una postal que aportó un registro diferente al resto de la selección.

Pero hubo otra imagen que permitió conocer un poco más de su intimidad: Valentín aparece dentro de un auto mientras su novia, Alfonsina Servent, le da un beso en la mejilla. La escena mostró su costado más romántico y se sumó a una serie de recuerdos personales que contrastan con la exposición mediática que atravesó durante las últimas semanas.

La publicación también incluyó una fotografía de una joven abrazando a un perro dentro de una casa con vista a un lago, en una escena cotidiana que completó el álbum.

Tras compartir las imágenes, el joven recibió numerosos mensajes de sus seguidores, que le expresaron cariño y acompañamiento. La repercusión llegó después de la entrevista que brindó a Infobae, en la que relató las situaciones que asegura haber vivido junto a su hermano Franco tras la muerte de su mamá, Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010.

En aquella conversación, Valentín señaló a su abuelo, Gustavo Yankelevich, como una figura fundamental para salir de esa situación y reconstruir su vida. Sus declaraciones tuvieron un fuerte impacto y provocaron distintas reacciones dentro de su entorno familiar.

Por su parte, Gustavo Yankelevich y Cris Morena manifestaron su respaldo a sus nietos, mientras que Darío Giordano difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y defendió su rol como padre.

En medio de un conflicto familiar que sigue generando repercusiones, Valentín eligió volver a las redes con imágenes de su infancia, sus pasiones y su relación de pareja. Sin referirse directamente a la denuncia, mostró distintas facetas de su presente y recibió una nueva ola de mensajes de apoyo.

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Valentín de niño

En pocas palabras

  • Valentín Yan: Continúa su vida compartiendo recuerdos personales en redes sociales.
  • Denuncia pública: A semanas de acusar a Darío Giordano, Yan mostró fotos de su infancia y presente.
  • Apoyo familiar: El joven recibió mensajes de apoyo tras exponer situaciones vividas con su padre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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