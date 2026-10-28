HBO anunció la llegada de Jasper Talbot (James Potter), Hannah Chinn (Lily Potter) y Harry Gilby (Charlie Weasley) al elenco de la primera temporada de la serie original de HBO, "Harry Potter y la piedra filosofal".
En la nueva serie de HBO, Jasper Talbot y Hannah Chinn asumirán los papeles de James y Lily Potter; mientras que Harry Gilby dará vida a Charlie Weasley.
HBO confirmó a los nuevos actores que se sumarán al elenco de "Harry Potter y la piedra filosofal". (Fotos: Gentileza HBO Max)
HBO anunció la llegada de Jasper Talbot (James Potter), Hannah Chinn (Lily Potter) y Harry Gilby (Charlie Weasley) al elenco de la primera temporada de la serie original de HBO, "Harry Potter y la piedra filosofal".
No hay nada especial en Harry Potter, o al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. En su cumpleaños número 11, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre las puertas a un mundo oculto lleno de diversión, amistad y magia. Pero, junto con esta nueva aventura, también llegan grandes peligros, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un poderoso enemigo de su pasado.
El trio de actores se suma al elenco ya anunciado de la serie, protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El elenco también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid, entre otros grandes nombres.
Basada en la aclamada serie de libros de J.K. Rowling, la producción cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva también está a cargo de J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, así como de David Heyman, de Heyday Films.
La primera temporada de la serie, titulada Harry Potter y la piedra filosofal, se estrenará esta Navidad por HBO Max.