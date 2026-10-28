El dato que complica a Nancy Pazos tras el choque en General Paz: la impactante deuda en multas

Y se remarcó sobre la salud del motociclista: "El conductor de la moto fue trasladado por el SAME al Hospital Pirovano con diagnóstico politraumatismos sin riesgo de vida".

Cuántas debe Nancy Pazos por multas de tránsito

Más allá del informe policial sobre el accidente, Nancy Duré se metió en el análisis de las infracciones que consta en el sistema con el dominio del vehículo en el que circulaba Nancy Pazos y dio un dato impactante: "Al ver los datos del auto con la patente nos llevamos una gran sorpresa", adelantaba.

Y luego indicó los datos que obtuvo al consultar los registros a partir de la patente del auto que manejaba la periodista, que cuenta con más de 200 infracciones.

“De acuerdo a la patente de su auto, ella tiene 195 multas en la Ciudad de Buenos Aires y otras 19 son en la Provincia de Buenos Aires, lo que suma un total de 214 multas entre las dos jurisdicciones”, explicó Nancy Duré.

“De acuerdo a esto, Nancy está debiendo 48 millones de pesos en infracciones”, resaltó. Mientras que Matías Vázquez observó al respecto: “Sumo un dato: en marzo debía 15 millones de pesos, se pudo haber actualizado la cifra si vos no pagas”.