A trece años del romance, Brenda Asnicar contó la verdad de lo que pasó con Carlitos Tevez

“A mí me gusta mucho el talento. Juega mucho al fútbol, jugaba mucho al fútbol”, dijo Brenda. Pero aseguró que por lo raro del romance todo “fue como un gran crossover”, es decir, cuando se juntan dos personas que no te imaginás que podían estar juntas.

El romance duró apenas un año, hicieron varios viajes juntos, y hubo mucha polémica. La cosa no terminó nada bien y se armo mucho escandalo y que Tevez le habría comprado una casa, valuada en 350 mil dólares, en La Horqueta, San Isidro. Tras el fin del amor, pidió que se la devolviera.

"¿El motivo de la ruptura? Nos dijimos adiós a pesar del amor que nos teníamos y eso me sirvió. Cada uno quería seguir con su carrera", explicó en su momento.

image.png

Brenda Asnicar habló sobre el 'hate' en las redes sociales: "No tengo las..."

Este jueves, Brenda Asnicar visitó Noche al Dente (América TV) y habló sobre el 'hate' que existe en las redes sociales y cómo le influye en su día a día.

"Gracias a dios no recibo tanto hate, como he recibido en otros momentos por cómo te ves, tu cuerpo, si estás flaco, si no estás flaco. Esas cosas en algún momento sí me dolieron, pero también me enseñaron de mí", admitió la cantante. "¿Qué te duele de eso?", quiso saber el conductor Fer Dente.

"Yo creo que... sentirte observado, y además una vez me dijeron algo muy sabio: 'No le digas algo a alguien que esa persona no pueda cambiar en cinco segundos'", respondió la actriz de Patito feo. Dente asintió y le dijo que también conocía la frase. "Siento que la gente te quiere ayudar y te dice: 'por qué no comés'. ¿Flaca, por qué no te matás? Ah re", agregó entre risas.