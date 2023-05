Brenda Asnicar habló sobre el 'hate' en las redes sociales: "No tengo las..."

"Yo creo que... sentirte observado, y además una vez me dijeron algo muy sabio: 'No le digas algo a alguien que esa persona no pueda cambiar en cinco segundos'", respondió la actriz de Patito feo. Dente asintió y le dijo que también conocía la frase. "Siento que la gente te quiere ayudar y te dice: 'por qué no comés'. ¿Flaca, por qué no te matás? Ah re", agregó entre risas.

Embed

"A veces no sabés por lo que la otra persona está pasando. Por ejemplo: yo tuve la pérdida de mi abuela durante la pandemia, y eso me dejó muy triste, muy deprimida. Por ahí no lo podemos identificar el porqué estamos tristes, pero automáticamente nos empezamos a apagar, y uno tiene que sentarse y decir: 'che, estoy triste, voy a transitar esto, y voy a tratar de florecer y aprender a vivir con esto malo que me pasó'", dijo la productora musical.

Y al final Brenda Asnicar reveló: "A veces la gente no sabe el daño que hace con las redes sociales, por eso tampoco tengo las notificaciones prendidas, no ando leyendo mucho los comentarios. Pero creo que es un llamado de atención".

BRENDA ASNICAR NOCHE AL DENTE.jpg

La salvaje anécdota de Violeta Urtizberea con un mono: "Tuve que ir al hospital..."

La actriz Violeta Urtizberea estuvo en Noche al Dente (América TV) y rememoró una salvaje anécdota de cuando protagonizó la tira Enseñame a vivir (El Trece), en 2009, en la que encarnaba a una chica que vivía en la selva y había sido criada por un mono.

"Yo hacía de una chica que era criada por los monos, tuve que generar una relación con un gorila. Lo tuve que ir conocer a Junín, porque vivía en Junín, y teníamos que generar un vínculo", empezó la actriz.

Embed

"Mi personaje era bichero, porque se había criado con un mono. Con el gorila todo bien. La cosa es que me ponen un monito chiquitito, era el que tenía Raúl Portal. Yo tenía que decir algo como 'qué hermoso' o 'estoy contenta'. Y en eso el mono me muerde la cara", contó.

"Primero me reí y después lloré. Es que me daba vergüenza llorar, pero me asusté. Fue una mordida filosa", sostuvo Violeta. "¿Te diste la antitetánica?", le preguntó Fer Dente.

"Tuve que ir al hospital a darme la antitetánica. Aparte decir qué pasó. 'Me mordió un mono', decir 'me mordió un mono la cara'. Qué estaba haciendo", relató entre risas. "Al otro día había que seguir con la escena y yo obviamente no lo agarré al mono", cerró.