Netflix estrenó la película más esperada del 2026 con la hija de Adam Sandler como protagonista

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Sin embargo, ese equilibrio inicial no duró demasiado. A medida que avanzó el tiempo, comenzaron a aparecer tensiones sutiles. Lo que parecía una relación sólida empezó a mostrar grietas. Devon comenzó a notar actitudes que la incomodaron. Celeste, por su parte, mantuvo una actitud dominante que, poco a poco, fue generando fricción.

Según el resumen oficial de Netflix: "Devon, una tímida universitaria, le pide a Celeste, la chica popular, que sea su compañera de cuarto, sin imaginar que su amistad se convertirá en una guerra pasivoagresiva".

"Compañeras de cuarto": un retrato generacional que incomoda

Compañeras de cuarto no se limitó a contar una historia de amistad. También ofreció una mirada sobre la vida universitaria contemporánea. La película incluyó elementos como fiestas, primeras experiencias con el alcohol, presión académica y la construcción de nuevas identidades.

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Devon representó a quienes buscan reinventarse. Celeste encarnó la seguridad aparente que muchas veces oculta inseguridades más profundas. Esta dualidad permitió que la película generara identificación en distintos tipos de espectadores.

Además, el guion apostó por una narrativa que evitó los clichés tradicionales. No presentó una amistad idealizada. Tampoco ofreció soluciones simples. En cambio, mostró una relación compleja, con matices y contradicciones.

El elenco con Sadie Sandler, la hija de Adam Sandler

Sadie Sandler

Chloe East

Billy Bryk

Sarah Sherman

Natasha Lyonne

Nick Kroll

Aidan Langford

Carol Kane

Janeane Garofalo

Martin Herlihy

"Compañeras de cuarto": duración, producción y rodaje

La película tuvo una duración de 107 minutos, lo que permitió desarrollar la historia sin apresurar los conflictos. Este tiempo fue suficiente para construir la relación entre Devon y Celeste y mostrar su transformación.

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El rodaje se llevó a cabo en Nueva Jersey durante junio de 2025. Las locaciones aportaron realismo a la ambientación universitaria. La producción estuvo a cargo de Happy Madison Productions y Range Media Partners.

La dirección estuvo en manos de Chandler Levack, quien apostó por un enfoque íntimo. La cámara se centró en los gestos, las miradas y los silencios. Este estilo reforzó la sensación de incomodidad que atravesó toda la película.

Por qué ver "Compañeras de cuarto" en Netflix

Desde su estreno, Compañeras de cuarto en Netflix logró posicionarse como un contenido que invita a reflexionar. No se trató solo de entretenimiento. La película abrió debates sobre la convivencia, los límites personales y la dificultad de sostener relaciones intensas.

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Muchos espectadores destacaron la identificación con las situaciones. Las dinámicas pasivo-agresivas, los malentendidos y la presión social resultaron familiares para quienes atravesaron experiencias similares.

La pregunta que atraviesa toda la película es clara: ¿hasta qué punto una amistad puede convertirse en algo tóxico sin que los involucrados lo noten de inmediato?

Tráiler oficial de "Compañeras de cuarto" en Netflix