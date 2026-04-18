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Netflix estrenó la película más esperada del 2026 con la hija de Adam Sandler como protagonista

Sadie Sandler protagoniza esta nueva película de Netflix que acaba de estrenarse y ya está en el Top 10 de las más vistas en Argentina.

Netflix estrenó la película más esperada del 2026 con la hija de Adam Sandler como protagonista. (Foto: Gentileza Entertainment Weekly)

Netflix estrenó la película más esperada del 2026 con la hija de Adam Sandler como protagonista. (Foto: Gentileza Entertainment Weekly)

"Compañeras de cuarto" (Roommates, 2026) se convirtió en uno de los estrenos de Netflix más comentados del mes. La película, protagonizada por Sadie Sandler y Chloe East, aterrizó en la plataforma este viernes 17 de abril con una propuesta que mezcla comedia, tensión emocional y una mirada incómoda sobre las relaciones universitarias.

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Desde su lanzamiento, generó conversación por un detalle clave: lo que comienza como una amistad prometedora termina transformándose en una dinámica marcada por la incomodidad, los celos y una guerra pasivo-agresiva difícil de ignorar.

De qué trata "Compañeras de cuarto" en Netflix

La historia presentó a Devon, una joven tímida que inició su primer año universitario con expectativas de cambio. Quiso dejar atrás sus inseguridades del pasado. En ese contexto conoció a Celeste, una estudiante extrovertida, carismática y aparentemente segura de sí misma. El encuentro ocurrió durante un programa de orientación al aire libre, donde ambas conectaron de forma inmediata.

Celeste se mostró como el complemento perfecto para Devon. Su personalidad abierta contrastó con la introversión de la protagonista. Esta dinámica permitió que rápidamente se volvieran inseparables. Compartieron habitación, experiencias nuevas y momentos clave de la vida universitaria.

Compañeras de cuarto Netflix 1

Sin embargo, ese equilibrio inicial no duró demasiado. A medida que avanzó el tiempo, comenzaron a aparecer tensiones sutiles. Lo que parecía una relación sólida empezó a mostrar grietas. Devon comenzó a notar actitudes que la incomodaron. Celeste, por su parte, mantuvo una actitud dominante que, poco a poco, fue generando fricción.

Según el resumen oficial de Netflix: "Devon, una tímida universitaria, le pide a Celeste, la chica popular, que sea su compañera de cuarto, sin imaginar que su amistad se convertirá en una guerra pasivoagresiva".

"Compañeras de cuarto": un retrato generacional que incomoda

Compañeras de cuarto no se limitó a contar una historia de amistad. También ofreció una mirada sobre la vida universitaria contemporánea. La película incluyó elementos como fiestas, primeras experiencias con el alcohol, presión académica y la construcción de nuevas identidades.

Compañeras de cuarto Netflix 2

Devon representó a quienes buscan reinventarse. Celeste encarnó la seguridad aparente que muchas veces oculta inseguridades más profundas. Esta dualidad permitió que la película generara identificación en distintos tipos de espectadores.

Además, el guion apostó por una narrativa que evitó los clichés tradicionales. No presentó una amistad idealizada. Tampoco ofreció soluciones simples. En cambio, mostró una relación compleja, con matices y contradicciones.

El elenco con Sadie Sandler, la hija de Adam Sandler

  • Sadie Sandler
  • Chloe East
  • Billy Bryk
  • Sarah Sherman
  • Natasha Lyonne
  • Nick Kroll
  • Aidan Langford
  • Carol Kane
  • Janeane Garofalo
  • Martin Herlihy

"Compañeras de cuarto": duración, producción y rodaje

La película tuvo una duración de 107 minutos, lo que permitió desarrollar la historia sin apresurar los conflictos. Este tiempo fue suficiente para construir la relación entre Devon y Celeste y mostrar su transformación.

Compañeras de cuarto Netflix 3

El rodaje se llevó a cabo en Nueva Jersey durante junio de 2025. Las locaciones aportaron realismo a la ambientación universitaria. La producción estuvo a cargo de Happy Madison Productions y Range Media Partners.

La dirección estuvo en manos de Chandler Levack, quien apostó por un enfoque íntimo. La cámara se centró en los gestos, las miradas y los silencios. Este estilo reforzó la sensación de incomodidad que atravesó toda la película.

Por qué ver "Compañeras de cuarto" en Netflix

Desde su estreno, Compañeras de cuarto en Netflix logró posicionarse como un contenido que invita a reflexionar. No se trató solo de entretenimiento. La película abrió debates sobre la convivencia, los límites personales y la dificultad de sostener relaciones intensas.

Compañeras de cuarto Netflix 4

Muchos espectadores destacaron la identificación con las situaciones. Las dinámicas pasivo-agresivas, los malentendidos y la presión social resultaron familiares para quienes atravesaron experiencias similares.

La pregunta que atraviesa toda la película es clara: ¿hasta qué punto una amistad puede convertirse en algo tóxico sin que los involucrados lo noten de inmediato?

Tráiler oficial de "Compañeras de cuarto" en Netflix

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