Adam Sandler vuelve al Top 10 de Netflix con su mejor comedia y está entre las películas más vistas.

Su personaje, guiado por el deseo de salvar la casa de su abuela de una ejecución hipotecaria, se lanza al circuito profesional para conseguir el dinero necesario. En ese camino se enfrenta a Shooter McGavin, un jugador consagrado y arrogante que representa todo lo que Happy desprecia del sistema.

Happy Gilmore Netflix 2.jpg

El elenco de la película "Happy Gilmore"

Tráiler de "Happy Gilmore"

El humor de Adam Sandler que marcó una era

Uno de los pilares que convirtió a Happy Gilmore en una comedia de culto es su irreverencia. Desde peleas con abuelitas hasta duelos absurdos con presentadores de televisión, cada escena está cargada de un humor físico que no pretende ser sutil, sino efectivo.

Happy se mueve por los greens como un toro en una cristalería, rompiendo códigos, etiquetas y expectativas. Y eso, para el público de los 90, fue oro puro.

Happy Gilmore Netflix 3.jpg

El factor nostalgia que impulsa su regreso en Netflix

Netflix no eligió sumar esta comedia por simple azar. El timing fue estratégico: el próximo 25 de julio se estrenará la secuela oficial, Happy Gilmore 2, con Adam Sandler retomando el rol principal y acompañado por rostros tanto antiguos como nuevos.

Recuperar la cinta original en el catálogo permite que nuevas generaciones descubran de qué se trata este fenómeno y que los fanáticos de siempre se reencuentren con su humor favorito.

bad-bunny-adam-sandler-happy-gilmore-2-2025-billboard-1548.webp

Qué trae la secuela y por qué deberías verla

Happy Gilmore 2 fue escrita por Adam Sandler junto a su colaborador habitual Tim Herlihy. La dirección estará a cargo de Kyle Newacheck, conocido por sus trabajos en Workaholics y What We Do in the Shadows.

Además del elenco clásico, se suman celebridades inesperadas como Bad Bunny, Travis Kelce, Kid Cudi, Margaret Qualley y Benny Safdie. Y para los fanáticos del golf real, habrá cameos especiales de figuras como Jack Nicklaus y Rickie Fowler.

Este nuevo capítulo se ambientará años después del éxito de Happy, quien ahora deberá lidiar con nuevos desafíos, tanto personales como deportivos.

Bad-Bunny-coprotagoniza-junto-a-Adam-Sandler-el-regreso-de-Happy-Gilmore.jpg

El mejor momento para revivir "Happy Gilmore"

Si nunca viste la película, este es el momento. Si la viste hace años, también. Happy Gilmore no solo te devuelve a la comedia noventera que marcó época, también te anticipa lo que viene: una secuela cargada de nostalgia, humor actualizado y nuevas figuras que prometen renovar la fórmula sin traicionar su esencia.

No todos los días una comedia de culto recibe segunda parte. Y mucho menos con el mismo actor, el mismo espíritu y en un contexto donde la nostalgia está más vigente que nunca.