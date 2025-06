Bad Bunny arrasa en Netflix con esta película de comedia junto a Adam Sandler

Pero eso no es todo. El reparto se amplía con nuevas figuras que prometen renovar la energía de la franquicia. Entre ellos, se encuentran Bad Bunny, quien asume el rol de nuevo caddie de Happy, y Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, que debuta en la gran pantalla.

happy-gilmore-2-netflix-release-bad bunny.webp

Nuevas caras y apariciones estelares

La incorporación de las hijas de Adam Sandler, Sadie y Sunny, también ha generado interés. Ambas ya habían tenido participación en otros proyectos de su padre, como You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, y ahora se suman a este universo cómico-deportivo con personajes secundarios que aún no han sido revelados por completo.

El elenco incluye además a Margaret Qualley, Benny Safdie, Nick Swardson, Scott Mescudi (más conocido como Kid Cudi), y al luchador profesional Jacob Friedman. Todos ellos aportarán distintas facetas al entorno que rodea al protagonista en su nueva travesía.

Para añadir realismo y atraer a los fanáticos del deporte, la película también contará con apariciones especiales de golfistas profesionales, entre ellos John Daly, Scottie Scheffler, Rory McIlroy y Bryson DeChambeau, que interpretarán versiones ficticias de sí mismos.

bad bunny netflix.webp

La dirección y el guion

El proyecto está en manos de Kyle Newacheck, quien ya había trabajado con Sandler en Misterio a bordo (2019), otra producción para Netflix. La dirección promete mantener el tono absurdo y desenfadado que caracterizó a la película original, pero adaptado a una nueva generación de espectadores.

El guion ha sido coescrito por Adam Sandler y Tim Herlihy, quien ya había trabajado en el libreto de la primera entrega. Esta colaboración busca mantener el mismo espíritu que hizo de Happy Gilmore una referencia instantánea en el género de la comedia deportiva.

La producción está a cargo de Happy Madison, la compañía creada por Sandler que debe su nombre a dos de sus filmes más conocidos: Happy Gilmore y Billy Madison. Esta productora ha sido clave en la creación de contenido para Netflix en los últimos años, consolidando una alianza con múltiples títulos que van desde Murder Mystery hasta The Ridiculous 6.

bad bunny.avif

Lo que anticipa el tráiler

El avance, de menos de dos minutos, muestra a un Happy Gilmore en crisis existencial, alejado del golf y luchando por reencontrarse con su esencia. La frase “necesito encontrar mi lugar feliz otra vez” resume el eje emocional de esta secuela, que apela a una conexión profunda con los fans del original.

Aunque aún se desconoce cómo será la trama completa, el tráiler adelanta escenas de entrenamiento, enfrentamientos cómicos con nuevos oponentes y situaciones absurdas marca registrada de Sandler. La presencia de personajes veteranos genera un fuerte contraste con las nuevas incorporaciones, creando un efecto intergeneracional que podría atraer tanto a nuevos espectadores como a los nostálgicos de los 90.

Embed

La apuesta de Netflix

Netflix continúa apostando por los revivals de películas icónicas y por mantener su relación con Adam Sandler, quien desde hace años representa uno de los rostros más consistentes en cuanto a audiencias para la plataforma. El regreso de Happy Gilmore no solo responde a una tendencia de resurrección de franquicias, sino también a una demanda persistente de los fans, que pedían una secuela desde hace años.

No es casual que la fecha elegida para el estreno, el 25 de julio, coincida con el pico del verano en el hemisferio norte, momento ideal para consumir comedias ligeras y familiares. Además, el estreno global permitirá medir de inmediato su impacto en términos de visualizaciones y reacciones en redes.

Bad-Bunny-coprotagoniza-junto-a-Adam-Sandler-el-regreso-de-Happy-Gilmore.jpg

El desafío: estar a la altura del clásico

Con tanto en juego, la secuela de Happy Gilmore tiene por delante el desafío de rendir homenaje al original sin caer en fórmulas gastadas. La participación de Sandler como guionista y la presencia de actores que estuvieron en la primera entrega son señales de que se ha buscado mantener la esencia que convirtió a la película de 1996 en un clásico.

¿Estará esta nueva versión a la altura de las expectativas? Por ahora, lo cierto es que Happy Gilmore 2 ya ha generado una fuerte conversación en internet y que la fórmula nostalgia + estrellas invitadas parece tener todas las chances de funcionar.