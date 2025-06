La miniserie turca de Netflix que, con solo 8 capítulos, se convirtió en fenómeno dramático.

Cuando se dice que La familia Uysal no es apta para menores, no se trata de una advertencia por contenido sexual, violencia o lenguaje explícito. El motivo es mucho más profundo. Esta serie puede resultar incómoda incluso para adultos porque enfrenta al espectador con preguntas incómodas sobre su propia vida. ¿Estás viviendo como realmente deseás? ¿O simplemente seguís una rutina que no te pertenece?