La serie argentina de Netflix que el diario The Guardian eligió como la mejor del año

La serie argentina de Netflix que rompió el molde en 2025 es El Eternauta. Los lectores de The Guardian la incluyeron en su artículo titulado “The best thing I’ve seen in my life” – your top TV of 2025 so far" ("Lo mejor que he visto en mi vida": tu top de lo mejor de la TV de este 2025 hasta ahora). Allí se destacan producciones como Andor, Severance, Black Mirror, Dept.Q y otras, y en ese listado aparece esta adaptación de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld en Netflix, lo que por sí solo ya resulta revelador.