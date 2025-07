Está en Netflix, tiene 10 capítulos y Quentin Tarantino la eligió como la mejor serie en la plataforma.

El impacto visual de La maldición de Hill House fue otro de sus elementos destacados. Si bien Flanagan recurrió a efectos especiales para enriquecer la experiencia, nunca permitió que estos dominaran la narrativa. Al contrario: los utilizó con sutileza y precisión quirúrgica para fortalecer los momentos clave, generar tensión y crear imágenes que se grabaron en la memoria colectiva del espectador.

Stephen King también elogió La maldición de Hill House

Quien también se rindió ante el talento de Flanagan fue Stephen King, el maestro absoluto del terror literario. A través de X (ex Twitter), el autor de It y El resplandor no escatimó en elogios: "La maldición de Hill House, revisada y remodelada por Mike Flanagan. Normalmente no me importa este tipo de revisionismo, pero esto es genial. Casi la obra de un genio, de verdad. Creo que Shirley Jackson lo aprobaría", escribió en la red social.

El elenco de La maldición de Hill House

Dónde se puede ver La maldición de Hill House

Aunque Tarantino ha sido reticente a las plataformas, el hecho de que La maldición de Hill House se haya estrenado en Netflix habla de un cambio en el paradigma de calidad. La serie no fue parte de una maquinaria industrial sin alma: fue una apuesta creativa que encontró su espacio y fue respetada en su forma original. El servicio de streaming le otorgó libertad a Flanagan para explorar su visión sin limitarlo a los formatos convencionales.

Así, Netflix logró lo impensado: captar la atención de un director como Tarantino, y al mismo tiempo, seducir a un autor como Stephen King. En un mar de contenidos efímeros, La maldición de Hill House se consolidó como un hito narrativo que marca una excepción a la regla.

Tráiler de La maldición de Hill House