Ricardo Darín arrasa en YouTube con la película argentina que podés ver gratis y es una joya escondida.

Perdido por perdido Película 1

En la película, Darín interpreta a Ernesto Vidal, un vendedor viajante que atraviesa una profunda crisis financiera. Con una hipoteca que no puede pagar y un ingreso que no alcanza para sostener su vida junto a Verónica (Carolina Papaleo), su pareja, Vidal se ve empujado a una decisión desesperada: simular un robo y estafar al seguro del auto, pero las cosas no salen exactamente como estaban previstas