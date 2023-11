Aguantá la respiración antes de ver este video MÁS TIERNO de la mujer de 84 años y su mamá de 106

El ápice de la travesura se alcanzó cuando el sobrino, señalando el vaso de jerez, preguntó a la madre de Amelia, una mujer de 106 años, su opinión sobre la situación. La respuesta de la centenaria, expresando su fastidio y sugiriendo, entre risas, que su hija debería beberlo, añadió un matiz de complicidad familiar a la escena.

Este encantador momento no solo resalta la vitalidad y la alegría que perduran a lo largo de los años, sino que también celebra la conexión única entre dos generaciones, compartiendo risas, travesuras y el amor que une a una familia.

El video original, titulado "La tía Amelia escondió su vaso de jerez para que su mamá de 106 no la regañara", rápidamente se volvió viral en TikTok, acumulando más de dos millones de reproducciones. La repercusión no se detuvo allí, con cerca de 120 mil usuarios expresando su aprecio con "me gusta" y numerosos comentarios emotivos que destacaron la importancia de mantener fuertes los lazos familiares a lo largo del tiempo.

Entre los comentarios, expresiones como "Los primeros 84 años de la niñez son los más difíciles", "Lo mejor fue el: 'que se la tome'", o "Qué hermoso tener a tu mamá a esa edad, la mía partió hace 22 años y aún la necesito a mi lado", reflejaron la empatía y el cariño de la comunidad hacia esta tierna muestra de complicidad intergeneracional.

El video no solo cautivó por la travesura de Amelia, sino que tocó fibras sensibles al recordar la importancia y la dicha de tener a los seres queridos cerca, aún en los momentos más juguetones. La historia de esta abuela vivaz y su familia se convirtió en un recordatorio conmovedor de la alegría que pueden traer los lazos familiares a cualquier edad.