Aguinaldo de diciembre: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Conceptos a tener en cuenta

Se computan como tiempo trabajado los días de vacaciones, feriados y licencias pagas .

Para el cálculo deben incluirse los conceptos remunerativos : sueldo básico, adicionales, comisiones, premios y similares.

No se incluyen los montos no remunerativos (por ejemplo, viáticos o ciertos porcentajes compensatorios).

Aumentos, horas extras y comisiones que correspondan durante el semestre deben incorporarse al cómputo.

Los descuentos previsionales y de obra social se aplican sobre el aguinaldo como sobre un sueldo normal.

Si el vínculo laboral termina antes de diciembre, corresponde cobrar el aguinaldo proporcional por los meses trabajados; si se trabajaron meses incompletos, el cálculo se hace en proporción a los días efectivamente trabajados en ese mes.

Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre

aguinaldo-jubilados Los jubilados cobrarán el aguinaldo de diciembre 2025.

Trabajadores en relación de dependencia (incluidos quienes estén bajo convenios colectivos: comercio, metalúrgicos, sanidad, construcción, etc.).

Personal del sector público (nacional, provincial y municipal).

Trabajadores rurales .

Empleadas domésticas registradas (Ley 26.844).

Contratados o eventuales que hayan realizado aportes en blanco.

Jubilados y pensionados del régimen nacional.

No lo perciben:

Trabajadores informales o no registrados.

Monotributistas (salvo quienes tengan empleados a su cargo y los abonen registrados).

Autónomos .

Personas que cobran planes sociales o asistenciales, porque no están alcanzadas por la ley laboral.

Cómo se calcula el aguinaldo

Si un empleado percibe un sueldo de $1.000.000, el monto del aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo bruto mensual del semestre. En caso de no haber trabajado los seis meses completos, se paga el proporcional correspondiente al tiempo efectivamente trabajado.

Fórmula general:

(mejor sueldo bruto ÷ 12) × cantidad de meses trabajados

Cuando se hayan trabajado meses incompletos, el cálculo debe prorratearse por días del mes correspondiente. Es decir, se suman los días trabajados y se dividen por los días totales del mes para obtener la fracción proporcional.

Ejemplos (mejor sueldo = $1.000.000):