Jubilados de ANSES: cuánto cobrarán en noviembre con el aumento confirmado y las nuevas fechas de pago

Además del aumento, ANSES ratificó que en noviembre se mantendrán los pagos complementarios y extras para quienes reciben asignaciones o beneficios combinados, como la Tarjeta Alimentar o la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Calendario de pagos para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

El cronograma de pagos de noviembre 2025 será escalonado según la terminación del DNI, como es habitual, y comenzará el lunes 10 de noviembre.

Los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Los depósitos estarán disponibles en las cuentas bancarias habituales, y quienes cobren por ventanilla podrán hacerlo en las sucursales habilitadas del banco asignado.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

En el caso de los jubilados y pensionados cuyos haberes superen el mínimo, el calendario se extenderá hacia fines de noviembre:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

De esta manera, todos los pagos estarán acreditados antes del 30 de noviembre, tanto para quienes perciben el haber mínimo como para los que superan ese monto.

Pensiones No Contributivas (PNC): fechas de cobro

Las Pensiones No Contributivas, que incluyen los beneficios por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más, se abonarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre

Las madres de siete hijos o más además reciben la Tarjeta Alimentar, cuyo pago se acredita automáticamente junto con la pensión.

Asignaciones familiares y universales: AUH, SUAF y AUE

ANSES también confirmó el calendario de pagos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Todos estos beneficios llegan en noviembre con el aumento del 2,08%.

Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar y Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Los titulares de AUH recibirán también el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, que se acredita en la misma fecha y depende de la cantidad de hijos:

$52.250 por un hijo,

$81.936 por dos hijos,

$108.062 por tres o más.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la AUE cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Los pagos de estas asignaciones especiales se realizarán para todas las terminaciones de DNI desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

En este caso, los pagos también se harán para todas las terminaciones de DNI, entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo: quiénes cobran y cuándo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo (Plan 1) recibirán sus haberes en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro en Mi ANSES

ANSES recordó que todos los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta y el lugar de cobro desde la web oficial del organismo: www.anses.gob.ar/consulta/fecha-de-cobro

Para hacerlo, solo se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y elegir la prestación correspondiente. Allí aparecerán los datos del próximo pago, el banco asignado y la modalidad (cuenta o ventanilla).

Qué se espera para diciembre: aumento y aguinaldo

Mientras tanto, desde el Gobierno anticiparon que en diciembre volverá a aplicarse un nuevo aumento según la inflación de octubre, lo que impactará también en la segunda cuota del aguinaldo (SAC) que se abona a fin de año.

De este modo, los jubilados y pensionados percibirán dos ingresos en diciembre:

el haber mensual actualizado ,

y el medio aguinaldo, equivalente al 50% del mejor haber cobrado en el semestre.

Además, no se descarta un bono adicional de refuerzo para los jubilados de menores ingresos, medida que suele definirse en las últimas semanas del año y que podría anunciarse junto al nuevo índice de movilidad.