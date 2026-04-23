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ANSES activa el aguinaldo: fechas de cobro y montos con bono incluido

El Sueldo Anual Complementario se paga junto al haber mensual y puede elevar los ingresos de junio para quienes cobran la mínima. Fechas de cobro, montos actualizados y claves para entender cómo se calcula el aguinaldo.

ANSES activa el aguinaldo: fechas de cobro y montos con bono incluido

ANSES activa el aguinaldo: fechas de cobro y montos con bono incluido

La primera mitad del año entra en su tramo final y, con ella, uno de los ingresos más esperados por millones de argentinos: el aguinaldo. En un contexto económico todavía atravesado por la inflación, este ingreso extra representa mucho más que un refuerzo: es, para muchos jubilados y pensionados, una herramienta clave para equilibrar cuentas, afrontar gastos acumulados o incluso darse un respiro financiero.

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Para quienes perciben haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Sueldo Anual Complementario (SAC) no llega como un pago aislado, sino que se deposita junto con el haber mensual. Esa dinámica simplifica el cobro, pero también genera expectativas cada año sobre fechas, montos y posibles cambios en el calendario.

El aguinaldo: fechas confirmadas y cómo se paga

De acuerdo con la normativa vigente en Argentina, el aguinaldo se divide en dos cuotas anuales. La primera debe abonarse antes del 30 de junio, mientras que la segunda tiene como fecha límite el 18 de diciembre. En el caso de los jubilados y pensionados, ANSES mantiene el mismo esquema que para los haberes mensuales: el dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria según el cronograma habitual.

Esto significa que no hay una fecha única de cobro del aguinaldo, sino que cada beneficiario lo recibe en el día que le corresponde cobrar su jubilación, de acuerdo con la terminación de su DNI.

Para 2026, todo indica que el pago del aguinaldo comenzará el martes 9 de junio, en línea con el inicio del calendario de pagos para quienes perciben la jubilación mínima. A partir de ese momento, el cronograma avanzará de manera progresiva, respetando la organización habitual del organismo previsional.

Aguinaldo_calendario

Calendario estimado: cómo se distribuyen los pagos

Como cada mes, ANSES organiza el calendario de pagos en función del último número del DNI. Este esquema busca ordenar el flujo de cobros y evitar aglomeraciones en bancos y cajeros automáticos.

En ese marco, los jubilados que perciben el haber mínimo serán los primeros en cobrar, incluyendo el aguinaldo. Luego será el turno de quienes superan ese monto.

Durante la última semana del cronograma actual, los pagos se distribuyen de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 7: martes 21
  • DNI terminados en 8: miércoles 22
  • DNI terminados en 9: jueves 23

A partir del viernes 24, comienza el pago para quienes perciben haberes superiores al mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 24
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 27
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 28
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 30

Este mismo esquema se replicará en junio, con la diferencia de que en esa ocasión los montos incluirán el aguinaldo.

Cuánto cobran los jubilados con aguinaldo en junio

Uno de los puntos que más interés genera es el monto total a percibir. El aguinaldo no es una suma fija, sino que se calcula en base al haber mensual.

La fórmula es clara: el SAC equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre. En el caso de los jubilados, esto implica tomar el ingreso más alto percibido entre enero y junio, incluyendo los aumentos por movilidad.

Con los valores actualizados, el haber mínimo bruto ronda los $393.174,10, lo que lleva el aguinaldo a un monto aproximado de $196.587.

A este ingreso se le suma el haber mensual habitual y, además, el bono de refuerzo que el Gobierno viene otorgando para complementar los ingresos más bajos.

De esta manera, un jubilado que percibe la mínima podría recibir en junio un total cercano a:

  • Haber mensual: $393.174
  • Aguinaldo: $196.587
  • Bono: $70.000

Total estimado: alrededor de $660.000

Este número puede variar levemente dependiendo de redondeos o ajustes específicos, pero da una referencia clara del impacto que tiene el aguinaldo en el ingreso mensual.

El bono: un refuerzo clave que no entra en el cálculo

Un punto importante a tener en cuenta es que el bono de refuerzo, que actualmente se ubica en $70.000, no se incluye en el cálculo del aguinaldo.

Esto se debe a que el SAC se calcula únicamente sobre el haber previsional, es decir, sobre la jubilación propiamente dicha. Los bonos extraordinarios, al no formar parte del ingreso permanente, quedan excluidos.

Sin embargo, su impacto en el bolsillo es significativo, ya que se suma al total a cobrar en el mes.

Cómo se calcula el aguinaldo paso a paso

El cálculo del aguinaldo es uno de los aspectos más consultados, especialmente entre quienes buscan anticipar cuánto van a cobrar.

La fórmula es sencilla, pero requiere tener en cuenta algunos detalles:

  • Se toma el haber mensual más alto del semestre
  • Sobre ese monto, se calcula el 50%
  • No se incluyen bonos ni pagos extraordinarios

Por ejemplo, si un jubilado tuvo aumentos durante el semestre (como suele ocurrir por la fórmula de movilidad), el aguinaldo se calculará sobre el último haber, que suele ser el más alto.

Esto convierte al SAC en un ingreso que acompaña, en cierta medida, la evolución de las jubilaciones.

Qué tener en cuenta para no perder el cobro

En términos generales, los jubilados no deben realizar ningún trámite para cobrar el aguinaldo. El pago se realiza de manera automática junto con el haber mensual.

Sin embargo, es importante:

  • Verificar los datos personales en ANSES
  • Consultar el calendario de pagos
  • Revisar el recibo de haberes

Ante cualquier inconveniente, se recomienda utilizar los canales oficiales del organismo o acercarse a una oficina con turno previo.

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