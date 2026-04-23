ANSES activa el aguinaldo: fechas de cobro y montos con bono incluido

Para 2026, todo indica que el pago del aguinaldo comenzará el martes 9 de junio, en línea con el inicio del calendario de pagos para quienes perciben la jubilación mínima. A partir de ese momento, el cronograma avanzará de manera progresiva, respetando la organización habitual del organismo previsional.

Aguinaldo_calendario

Calendario estimado: cómo se distribuyen los pagos

Como cada mes, ANSES organiza el calendario de pagos en función del último número del DNI. Este esquema busca ordenar el flujo de cobros y evitar aglomeraciones en bancos y cajeros automáticos.

En ese marco, los jubilados que perciben el haber mínimo serán los primeros en cobrar, incluyendo el aguinaldo. Luego será el turno de quienes superan ese monto.

Durante la última semana del cronograma actual, los pagos se distribuyen de la siguiente manera:

DNI terminados en 7: martes 21

martes 21 DNI terminados en 8: miércoles 22

miércoles 22 DNI terminados en 9: jueves 23

A partir del viernes 24, comienza el pago para quienes perciben haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24

viernes 24 DNI terminados en 2 y 3: lunes 27

lunes 27 DNI terminados en 4 y 5: martes 28

martes 28 DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29

miércoles 29 DNI terminados en 8 y 9: jueves 30

Este mismo esquema se replicará en junio, con la diferencia de que en esa ocasión los montos incluirán el aguinaldo.

Cuánto cobran los jubilados con aguinaldo en junio

Uno de los puntos que más interés genera es el monto total a percibir. El aguinaldo no es una suma fija, sino que se calcula en base al haber mensual.

La fórmula es clara: el SAC equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre. En el caso de los jubilados, esto implica tomar el ingreso más alto percibido entre enero y junio, incluyendo los aumentos por movilidad.

Con los valores actualizados, el haber mínimo bruto ronda los $393.174,10, lo que lleva el aguinaldo a un monto aproximado de $196.587.

A este ingreso se le suma el haber mensual habitual y, además, el bono de refuerzo que el Gobierno viene otorgando para complementar los ingresos más bajos.

De esta manera, un jubilado que percibe la mínima podría recibir en junio un total cercano a:

Haber mensual: $393.174

$393.174 Aguinaldo: $196.587

$196.587 Bono: $70.000

Total estimado: alrededor de $660.000

Este número puede variar levemente dependiendo de redondeos o ajustes específicos, pero da una referencia clara del impacto que tiene el aguinaldo en el ingreso mensual.

El bono: un refuerzo clave que no entra en el cálculo

Un punto importante a tener en cuenta es que el bono de refuerzo, que actualmente se ubica en $70.000, no se incluye en el cálculo del aguinaldo.

Esto se debe a que el SAC se calcula únicamente sobre el haber previsional, es decir, sobre la jubilación propiamente dicha. Los bonos extraordinarios, al no formar parte del ingreso permanente, quedan excluidos.

Sin embargo, su impacto en el bolsillo es significativo, ya que se suma al total a cobrar en el mes.

Cómo se calcula el aguinaldo paso a paso

El cálculo del aguinaldo es uno de los aspectos más consultados, especialmente entre quienes buscan anticipar cuánto van a cobrar.

La fórmula es sencilla, pero requiere tener en cuenta algunos detalles:

Se toma el haber mensual más alto del semestre

Sobre ese monto, se calcula el 50%

No se incluyen bonos ni pagos extraordinarios

Por ejemplo, si un jubilado tuvo aumentos durante el semestre (como suele ocurrir por la fórmula de movilidad), el aguinaldo se calculará sobre el último haber, que suele ser el más alto.

Esto convierte al SAC en un ingreso que acompaña, en cierta medida, la evolución de las jubilaciones.

Qué tener en cuenta para no perder el cobro

En términos generales, los jubilados no deben realizar ningún trámite para cobrar el aguinaldo. El pago se realiza de manera automática junto con el haber mensual.

Sin embargo, es importante:

Verificar los datos personales en ANSES

Consultar el calendario de pagos

Revisar el recibo de haberes

Ante cualquier inconveniente, se recomienda utilizar los canales oficiales del organismo o acercarse a una oficina con turno previo.