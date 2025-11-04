ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilados en noviembre 2025
ANSES publicó las fechas de cobro para jubilados y pensionados correspondiente a noviembre 2025, con fechas distribuidas por terminación de DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma mensual de acreditación para el sistema previsional. El esquema mantiene el orden habitual por número de documento y contempla el pago escalonado para asegurar la liquidación completa de haberes.
La actualización de ingresos continúa vigente bajo el régimen del Sistema Integrado Previsional Argentino y alcanza a todos los beneficiarios incluidos en el calendario publicado. El organismo reiteró que las consultas y gestiones pueden realizarse desde la plataforma digital Mi ANSES.
Calendario para jubilados con haber mínimo
Los pagos se realizarán entre el lunes 10 y el jueves 20 de noviembre:
Lunes 10, DNI 0
Martes 11, DNI 1
Miércoles 12, DNI 2
Jueves 13, DNI 3
Viernes 14, DNI 4
Lunes 17, DNI 5
Martes 18, DNI 6
Miércoles 19, DNI 7
Jueves 20, DNI 8 y 9
Jubilados que superan el haber mínimo
Jueves 20, DNI 0 y 1
Martes 25, DNI 2 y 3
Miércoles 26, DNI 4 y 5
Jueves 27, DNI 6 y 7
Viernes 28, DNI 8 y 9
Pensiones No Contributivas
Lunes 10, DNI 0 y 1
Martes 11, DNI 2 y 3
Miércoles 12, DNI 4 y 5
Jueves 13, DNI 6 y 7
Viernes 14, DNI 8 y 9
Inicio de trámite jubilatorio
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar aportes registrados y presentar documentación por períodos faltantes.