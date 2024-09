¿Alexa no reproduce tus canciones en Spotify? Descubrí cómo solucionarlo

image.png Por qué no te conecta Spotify con Alexa. Foto: Ideogram.

Para empezar el porqué no te conecta Spotify con Alexa, primero revisá tu conexión a Internet

Una conexión Wi-Fi inestable es una de las principales causas de que Alexa no pueda reproducir música de Spotify. Dado que el streaming requiere una conexión continua y de buena calidad, cualquier fallo en la señal puede interrumpir la reproducción.

Solución: Verificá la intensidad de tu señal Wi-Fi. Si es débil, mové tu dispositivo Echo a una ubicación con mejor cobertura o reiniciá tu router para mejorar la conexión. También podrías considerar ajustar la configuración de la red para evitar interferencias con otros dispositivos cercanos.

Actualizaciones de software

Las actualizaciones de Alexa y Spotify, aunque necesarias para mejorar el servicio, pueden causar problemas ocasionales en su integración. Estos errores temporales suelen solucionarse con una actualización, pero a veces pueden generar inconvenientes.

Solución: Asegurate de que tanto tu dispositivo Echo como la aplicación de Spotify estén actualizados a la última versión. Reiniciá tu dispositivo Echo para forzar la instalación automática de actualizaciones. Para Spotify, revisá la tienda de aplicaciones (App Store o Google Play) y actualizá la app si es necesario.

Verifica la vinculación de tu cuenta

Otro motivo por el que Alexa podría no reproducir música de Spotify es que la cuenta no esté bien vinculada. Si el “skill” de Spotify no está activado, Alexa no podrá acceder a tu música.

Solución: En la aplicación de Alexa en tu teléfono, dirigite a “Skills y Juegos” y asegurate de que el skill de Spotify esté activo. Si no lo está, habilitalo y seguí los pasos para iniciar sesión en tu cuenta de Spotify y conceder los permisos necesarios.

Problemas con cuentas Premium

Si sos suscriptor de Spotify Premium, asegurate de que tus pagos estén al día. Un problema con la facturación puede causar la desactivación temporal de tu cuenta, afectando su funcionamiento con Alexa.

¿No te funciona nada de lo anterior? Verificalo de esta manera:

Si después de verificar la conexión y la vinculación de la cuenta el problema persiste, probá reinstalar el skill de Spotify. Deshabilitá el skill en la aplicación de Alexa, volvé a habilitarlo y repetí el proceso de vinculación. Otra opción es desvincular y volver a vincular tu cuenta de Spotify para restablecer la conexión.

Con estos pasos, deberías poder resolver los problemas con la reproducción de música en Spotify a través de Alexa. Si el inconveniente continúa, considera buscar ayuda adicional o contactar al soporte técnico.