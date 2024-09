La música de Oasis está ROMPIENDO RÉCORDS en SPOTIFY: Top 10 de las canciones más escuchadas

Esta explosión en las plataformas de streaming llega justo cuando se cumplen 30 años del debut de su álbum Definitely Maybe (1994), y mientras los fans sueñan con la posibilidad de una gira mundial que traiga a Oasis de regreso a escenarios latinoamericanos. En medio de la expectativa por la reunión de la banda y los festejos de sus aniversarios discográficos, el interés por su música sigue creciendo, especialmente en Spotify, donde miles de oyentes reviven sus mejores momentos al ritmo de éxitos como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" y "Champagne Supernova".

Ranking de las canciones de Oasis más escuchadas en Argentina:

"Rock 'N Roll Star" (+525%)

(+525%) "Half the World Away" (+360%)

(+360%) "She's Electric" (+350%)

(+350%) "Married With Children" (+330%)

(+330%) "Supersonic" (+330%)

(+330%) "Live Forever" (+275%)

(+275%) "Songbird" (+255%)

(+255%) "Champagne Supernova" (+245%)

(+245%) "Don't Go Away" (+230%)

(+230%) "Little by Little" (+220%)

Este revival de Oasis, impulsado por el anuncio de su regreso y la potencia de sus canciones en las plataformas de música, demuestra que la banda sigue siendo un fenómeno cultural a nivel mundial. Así que, mientras esperamos los detalles de su próxima gira, podés disfrutar de su legado musical en Spotify y preparar tu playlist con sus mejores temas.