Ángel de Brito reveló con qué novio Pampita tuvo su mejor versión de y sorprendió a todos

En contraste, también fue contundente al describir lo que él considera el peor momento que vivió la modelo y conductora: su escandalosa separación de Benjamín Vicuña.

“La peor, obviamente, fue la separación con Vicuña porque lo sufrió muchísimo. Sintió que su proyecto de familia se le fue por una infidelidad. Por muchas. Pero por una que vio con sus ojos, infraganti. Las otras las había escuchado, se las habían contado, había visto mensajes… pero esta la vio así”.

“Cuando yo veo que estaba mal, le pregunto a Pampita y me empieza a contar por Twitter, por DM de Twitter, todo lo que había visto en el motorhome. Me hizo todo el relato. Le dije: ‘Che, Caro, ¿esto es cierto?’ Y me dijo: ‘Sí, es cierto, te lo puedo contar’. Así arrancó la charla”.

El relato continuó con detalles impactantes. De Brito fue una de las primeras personas en enterarse de lo que había pasado realmente entre Pampita, Benjamín Vicuña y Eugenia "La China" Suárez.

“Empieza el rumor de la China, que andaban, que no sé qué... y yo empiezo a hablar con gente de la filmación que me confirman que tenían un vínculo. Le llega a ella. Ella estaba en Gardiner, la filmación estaba transcurriendo ahí, a unos metros del lugar... No sé en qué parte exactamente de la Costanera...”.

La escena que siguió es hoy uno de los episodios más recordados del mundo del espectáculo: “Va a un motorhome. No le emboca al motorhome. No es. Y después se va al otro… y ahí los emboca infraganti. No quiero repetir la frase que me dijo Pampita, fue la más fuerte. Para mí también. Eso es muy fuerte, chicos. Eso es lo que vio. Y ahí enloqueció. Es para matarlo”.