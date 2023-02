Antonela Roccuzzo: Trascendió dónde viven y a qué se dedican sus padres

Antonella tiene tres hermanas y sus padres José y Patricia, están casados hace más de 30 años. Pese a que la nutricionista vive desde hace muchos años en Europa, ellos solo van por temporadas, nunca se fueron a vivir al exterior.

image.png

Y todo se debe al negocio que manejan. La abuela paterna de Antonela abrió hace casi 40 años una despensa en su barrio que con tiempo y mucho trabajo, se convirtió en una importante cadena de supermercados, llamada Únicos.

Tiene ocho sucursales en distintas localidades en la zona rosarina y que se extienden por Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, en donde Patricia Blanco -suegra del capitán de la Selección Argentina- trabajó durante varios años como cajera.

Además, se supo que los papás de Roccuzzo dejaron el barrio Urquiza, ubicado en el sur de Rosario donde vivieron toda la vida, para mudarse desde hace un tiempo largo al Funes Hills Miraflores, un exclusivo barrio privado que se encuentra a unos 15 kilómetros del centro de Rosario y al que se llega en, aproximadamente, 20 minutos en auto.

Este es el lugar donde Lionel Messi y su esposa hicieron una casa y a donde van cada vez que vuelven al país con sus hijos.

image.png

El exnovio de Antonela Roccuzzo y un triste consuelo: "Me dejó por..."

La historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tiene larga data. Se conocen desde muy chicos de Rosario, pero la relación tuvo un impasse cuando el 10 se fue a vivir a Barcelona.

En esos años, Antonela vivió una breve historia con otro chico rosarino. Sin embargo, no duró demasiado. En una de sus vueltas a la Argentina, Messi volvió a la carga y conquistó definitivamente el corazón de Anto. Se muestran juntos al menos desde el mundial 2010 y sellaron su relación con el casamiento en junio de 2017.

“Nos encontramos ahí, como siempre lo hacemos, y ella sacó el Blackberry que Leo le había regalado. No dijo mucho más, pero todas entendimos que habían empezado a salir”, expresaron algunas amigas de Antonela Roccuzzo, para contar el inicio de la relación.

"No me dejó por cualquiera, me dejó por Messi", dijo entonces el joven, a pesar de que todavía el crack rosarino no había adquirido la dimensión que tuvo años después.