Antonio López, el participante de MasterChef, habló sobre la salud de Wanda Nara

Jorge Lanata aseguró que la situación de la conductora de MasterChef era más grave de lo que se dio a conocer: “Trabajo de periodista y hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas cercanas a Wanda y otra al hospital. Lo que nadie está diciendo es que Wanda tiene leucemia”.

Antonio rompió el silencio: “Hace minutos me enteré de la noticia. La verdad es que Wanda Nara cuenta con todo mi apoyo. Seguramente ya habrá un momento para reencontrarnos y mandarle fuerzas. No estoy muy al tanto del tema, pero la quiero mucho y estoy para devolverle todo el amor que ella me dio desde un comienzo”, dijo en una entrevista con Que Pasa Salta.

En medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara, Zaira le hizo un pedido a su padre Andrés que él desoyó y generó más problemas en su vínculo. El padre de la modelo estuvo en varios programas de televisión, generando controversia con sus declaraciones.

Fue en “Polémica en el bar”, América, que Nara confesó la estricta instrucción que recibió de parte de Zaira: “Me pidió que no hable en forma directa”, dijo.

Entonces, decidió no hacerle caso y explicó los motivos: “Yo voy a hablar como padre”.

Entonces, fue Eliana Guercio que le reprochó a Andrés su actitud por no estar al cuidado de Wanda y tuvieron un fuerte cruce en el programa. “Tu hija es muy querida y te vas a ganar miles de enemigos”, le reclamó la mujer de Sergio Romero, el arquero de Boca.