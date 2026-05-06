El misterioso y punzante mensaje de Wanda Nara: "El que ríe último..."

Si bien no se sabe exactamente el motivo real detrás de ese escueto pero significativo mensaje de Wanda Nara, la frase generó un enorme revuelo al instante en el mundo virtual en su cuenta con más de 17 millones de seguidores.

Como cada aparición en redes de la conductora, su mensaje tomó rápida repercusión en las redes y se abrieron los interrogantes sobre qué o a quién estaría diridiga esa indirecta, si se trata de algo referido a lo sentimental o laboral.

En lo artístico, Wanda Nara se prepara para estrenar el lunes la serie vertical Triángulo Amoroso por las redes Telefe, que protagoniza con su ex Maxi López. Y también con el rodaje de la película ¿Quieres ser mi hijo? junto a Agustín Bernasconi.

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La sorpresiva foto de Wanda Nara y Kennys Palacios juntos tras los rumores de tensión

La conductora Wanda Nara y el estilista Kennys Palacios volvieron a mostrarse juntos después de mucho tiempo y en medio de versiones de cortocircuitos.

Desde hace algunas semanas ambos quedaron en medio de rumores de distancia y algunas diferencias que aumentaron tras el paso del estilista por la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Desde las redes sociales muchos usuarios cuestionaron que la conductora no apoyó a su amigo durante su experiencia en el popular reality de Telefe, lo que planteaba dudas sobre cómo se encontraba la amistad entre los dos.

Si bien al salir de la famosa casa Kennys Palacios le restó importancia al nulo apoyo que recibió de parte de Wanda Nara durante ese tiempo, la incertidumbre sobre cómo se encontraba el vínculo entre los dos ya se había instalado.

Sin embargo, desde sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity compartió una imagen con Kennys Palacios donde se los ve sonrientes y abrazados, lo que demuestra que la amistad entre ambos continúa intacta como el primer día y el nulo apoyo que le dio la empresaria a su amigo durante sus días en la casa de Gran Hermano no afectaron para nada el vínculo.