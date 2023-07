Araceli González en crisis: "Me está invadiendo"

Mediante un video publicado en Instagram, la reconocida mediática compartió su experiencia, confesando que la creciente popularidad de Threads la ha llevado a crear su propio usuario en dicha plataforma. "Tengo una nueva red social", afirmó, añadiendo que se siente abrumada por todo este mundo digital en constante evolución.

Con cuentas en prácticamente todas las redes sociales, e incluso dos en algunas para diferenciar su perfil personal del dedicado a su emprendimiento de maquillaje y productos de cosmética, Araceli González admitió que no será capaz de publicar contenido en todas ellas. "No me va a dar la cabeza", sentenció.

No obstante, la figura pública intentó tomar con humor la situación, destacando que hay herramientas digitales que no utiliza con tanta frecuencia, lo cual minimiza el impacto de esta nueva crisis. A pesar de ello, la actriz se enfrenta al desafío de encontrar el equilibrio entre todas sus cuentas oficiales para no descuidar el diálogo con sus seguidores en cada una de ellas.

Se espera que con el transcurso de los días, Araceli González se adapte a esta nueva realidad que afecta a todos, ya que demanda más tiempo frente a las pantallas. A pesar de los obstáculos, su trayectoria emprendedora y su actitud positiva indican que encontrará la manera de mantenerse conectada con su comunidad sin sacrificar su bienestar.

La crisis tecnológica de Araceli González pone de manifiesto los desafíos a los que se enfrentan las figuras públicas en la era digital, donde la constante evolución de las redes sociales y la creciente demanda de contenido plantean nuevas exigencias y presiones. Solo el tiempo dirá cómo se desenvolverá González en este nuevo escenario tecnológico y cómo logrará mantener el diálogo con sus seguidores en medio de esta invasión digital.