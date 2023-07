Threads, la nueva red social con la que Mark Zuckerberg intenta desbancar a Twitter y a Elon Musk

En sólo horas tras su lanzamiento, Threads tuvo más de 10 millones de suscriptores.

Threads: ¿Golpe mortal para los desatinos de Elon Musk?

Zuckerberg demostró que sabe elegir el momento para golpear dónde más duele. La limitación a 600 tuits de lectura diaria para quienes no "verificaron" su cuenta en Twitter fue la bandera verde para lanzar "Threads". Mark Zuckerberg además, eligió acertadamente la plataforma desde donde lanzar su nueva app a mundo de las redes sociales.

Como es el dueño de "Instagram", la red con 2 mil millones de usuarios en todo el planeta, la combinó desde lo básico: Se puede usar el mismo nombre de usuario para ir de una a otra red social.

Esto ya simplifica muchísimo la manera de entrar a "Threads" y comenzar a utilizar la nueva red para mandar mensajes. Mientras los usuarios de Twitter siguen con la polémica de la "verificación de las cuentas" y los topes de lectura, los "hilos" (la traducción de "Threads") de la nueva app ya están unidos.

zuckerberg y Threads .jpg Desde Threads, Mark Zuckerberg impulsa el paso de los usuarios de Twitter a su nueva app. (Foto: Gentileza Bussines insider)

Similitudes, diferencias y la llegada del "Fedeverse"

Threads de inmediato le abre un nuevo espacio a sus usuarios. No solo no necesita crear un nombre de usuario diferente al de Instagram. Al instante, puede trasladar toda su lista de contactos de una red social a otra y comenzar a interactuar con sus "viejos conocidos".

Este proceso también ya crea nuevas palabras a las que tenemos que adoptar rápidamente. Como "Fedeverse", el acrónimo de "Federación de Universos" (Universe Federation, en inglés). El concepto apunta a una eterna idea de Mark Zuckerberg que consiste en hacer compatibles las interacciones entre todos las redes sociales.

¿Cómo funcionará Threads con otras aplicaciones?

Significa, esencialmente, que Instagram quiere facilitar que Threads funcione sin problemas con otras plataformas, lo que podría atraer a los creadores y personas influyentes para que no tengan que comenzar desde cero en cada aplicación.

threads e instagram.jpg 2 mil millones de usuarios de Instagram, el respaldo para lanzar "Threads" contra Twitter. (Foto: Instagram)

¿Un clon de Twitter?

Desde que rescató la marca "META" para transformarla en su nave nodriza, Zuckerberg recibió siempre la misma acusación. Clona o copia los elementos clave de las redes sociales con las que compiten. El debate entre "plagio" o tomar una buena idea y usarla en lugar de tratar de crear algo similar, queda para otro momento

Zuckerberg es ferozmente competitivo y siempre ha querido tener un producto que logre lo que hace de bueno Twitter y otras app.

(Nota: En sus inicios, Zuckerberg fue investigado por un tribunal de ética de la universidad. Dos estudiantes lo acusaron de desarrollar en conjunto la embrionaria Facebook y con algunos cambios, Zuckerberg la registró como propia).

Threads está disponible para descargar de forma gratuita desde la App Store de Apple y la tienda Google Play en los Estados Unidos y aproximadamente en otros 100 países desde este miércoles.

Las diferencias con el pajarito azul

Por el momento, la interrelación con Instagram tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no es compatible con la mensajería directa, una función que ofrece Twitter. Instagram dijo que puede agregar funciones a Threads si los nuevos usuarios las solicitan. El camino ya está marcado para esa nueva función: adaptar las llamadas Notas de Instagram, donde las personas pueden compartir mensajes cortos en el sitio .Es decir, todo es cuestión de tiempo.

Pero Meta dijo que Threads inicialmente no estará disponible en la Unión Europea, uno de los mercados más grandes de la compañía. Una nueva U.E. La ley llamada Ley de Mercados Digitales entrará en vigencia en los próximos meses y limita la forma en que las compañías tecnológicas más grandes comparten datos entre servicios. Meta dijo que estaba esperando obtener más detalles sobre la implementación de la ley antes de presentar Threads en el bloque de 27 naciones.

La competencia está lanzada

Mark Zuckerberg no pierde el tiempo. si la realidad virtual de Meta no termina de convencer, con "Threads" ve el momento para dar el gran golpe.

En su cuenta de Threads definió el instante para comenzar la lucha: “Creo que debería haber una aplicación de conversaciones públicas con más de mil millones de personas en ella. Twitter ha tenido la oportunidad de hacer esto, pero no lo ha logrado. Ojalá lo hagamos nosotros".