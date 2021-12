Aseguran que un perro salvó la vida de una bebé al advertir de que la pequeña había dejado de respirar

image.png

“Él estaba dando cabezazos para abrir la puerta, entrar en su recamara y quedarse allí. Y cada vez que lo ahuyentaba, volvía a entrar tan pronto como yo le daba la espalda”, relató Kelly Dowling. A partir de allí la pareja se sorprendió de la actitud de su mascota y decidió entrar a la habitación de la niña.

Una vez dentro descubrieron que la pequeña, que estaba resfriada, había dejado de respirar. “Ella comenzó a ponerse azul y rígida y realmente no podía, no podía tomar aire, no podía obtener oxígeno”, explicó la madre de la niña al medio local Good Morning America.

Perro héroe.jpg

Es decir, el can alertó a la pareja, que llevó a su hija al hospital, donde lograron limpiarle las vías respiratorias a tiempo. “Gracias por todos los buenos deseos, a todos. El bebé está mucho mejor hoy y estamos en casa con Henry, quien valientemente sostuvo el fuerte toda la noche a pesar de que tiene miedo de la oscuridad”, concluyó Kelly en sus redes.