Día del Animal en Argentina: quién fue la figura que inspiró la fecha que se conmemora cada 29 de abril

Ignacio Lucas Albarracín Ignacio Lucas Albarracín, el abogado que inspiró el Día del Animal en Argentina.

En 1907, en colaboración con Clemente Onelli, director del Zoológico de Buenos Aires, promovió la realización de una “Fiesta del Animal” con fines educativos, especialmente dirigida a los niños.

La primera edición se programó para el 29 de abril de 1908, fecha elegida por coincidir con un clima templado. Aunque las intensas lluvias obligaron a postergar el evento al 2 de mayo, la conmemoración quedó asociada desde entonces al 29 de abril. Aquel primer festejo contó con la presencia del presidente José Figueroa Alcorta y miles de escolares, y se convirtió en el origen de lo que hoy se conoce como Día del Animal.

El 29 de abril de 1926, Albarracín falleció a los 75 años en su casa de Lomas de Zamora a causa de un paro cardíaco. Esa coincidencia consolidó la elección de la fecha, que pasó a tener un doble significado, el homenaje a los animales y el reconocimiento a su figura. Con el paso de los años, la “Fiesta del Animal” se transformó en el Día del Animal.

Esta celebración se diferencia del Día Mundial de los Animales, que se conmemora el 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís.

Los animales, protagonistas de los hogares argentinos

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En la actualidad, se estima que alrededor del 80 por ciento de los hogares argentinos convive con al menos un animal de compañía, lo que equivale a aproximadamente una mascota cada dos habitantes. En ciudades como Buenos Aires, incluso hay más perros que niños menores de 14 años.

Sin embargo, las denuncias por maltrato y abandono continúan registrándose en distintos puntos del país. En ese marco, la Ley 14.346, sancionada en 1954, establece penas de prisión de 15 días a un año para quienes cometan actos de crueldad o malos tratos contra los animales.