La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a agosto de 2026, con el aumento del 1,89% establecido por la fórmula de movilidad.
La AUH se actualizó 1,89% en agosto. ANSES deposita el 80% del monto mensual y retiene el 20% restante, que se paga tras presentar la Libreta.
AUH ANSES: quiénes cobran $120.000 por hijo en agosto y cuándo es el pago
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a agosto de 2026, con el aumento del 1,89% establecido por la fórmula de movilidad.
Con la actualización, el monto bruto de la AUH alcanza los $150.848 por hijo. Sin embargo, los beneficiarios reciben mensualmente el 80% de esa suma, es decir, $120.678,40 por cada hijo.
El 20% restante queda retenido y se abona posteriormente una vez que se presenta la Libreta AUH, con la documentación que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación.
La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares que tengan a su cargo menores de 18 años y se encuentren en determinadas situaciones laborales.
Pueden acceder, entre otros grupos, trabajadores informales, personas desocupadas, trabajadores de casas particulares y monotributistas sociales, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por ANSES.
En el caso de los trabajadores informales, los ingresos del grupo familiar deben encontrarse dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.
Para acceder a la AUH también se deben cumplir requisitos vinculados con la residencia y la documentación del grupo familiar.
Con el aumento del 1,89%, la AUH de agosto quedó establecida en $150.848 por hijo.
Como ANSES paga mensualmente el 80%, el depósito correspondiente a agosto es de $120.678,40 por cada menor.
El 20% restante, equivalente a $30.169,60, queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH correspondiente.
En el caso de titulares con más de un hijo, el monto mensual se multiplica por la cantidad de menores por los que corresponde la prestación.
ANSES estableció las fechas de pago de acuerdo con la terminación del DNI del titular:
Las fechas pueden consultarse también desde los canales oficiales del organismo.
Los titulares pueden verificar la liquidación y la fecha de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Dentro de la plataforma pueden consultar la información relacionada con sus prestaciones, verificar el monto correspondiente y conocer el medio de pago informado.
Además, es importante mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar inconvenientes en la percepción de la asignación.
ANSES retiene todos los meses el 20% de la AUH. Ese dinero no se pierde: puede cobrarse posteriormente cuando el titular presenta la Libreta AUH, mediante la cual acredita el cumplimiento de los controles correspondientes.
Por eso, el monto que figura como AUH mensual y el dinero efectivamente depositado pueden ser diferentes.
En agosto, por cada hijo, el depósito mensual alcanza los $120.678,40, mientras que los $30.169,60 restantes quedan sujetos a la presentación de la Libreta.