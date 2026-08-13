Desafío Matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 22 + 3 × (16 + 7) - 9 × 4 + 40.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 22 + 3 × (16 + 7) - 9 × 4 + 40.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
16 + 7 = 23
La expresión queda así: 22 + 3 × 23 - 9 × 4 + 40
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
3 × 23 = 69 | 9 × 4 = 36
La expresión queda así: 22 + 69 - 36 + 40
Finalmente se opera en orden de aparición.
22 + 69 = 91 |
91 - 36 = 55 |
55 + 40 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, estos retos funcionan como un entrenamiento breve y entretenido: obligan a frenar un segundo, mirar los detalles y usar la memoria de trabajo para ordenar cada operación antes de responder.