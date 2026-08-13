Desafío Matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

Resolución del desafío matemático 22 + 3 × (16 + 7) - 9 × 4 + 40

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

16 + 7 = 23

La expresión queda así: 22 + 3 × 23 - 9 × 4 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 23 = 69 | 9 × 4 = 36

La expresión queda así: 22 + 69 - 36 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 69 = 91 |

91 - 36 = 55 |

55 + 40 = (?)

Resultado final: 95

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, estos retos funcionan como un entrenamiento breve y entretenido: obligan a frenar un segundo, mirar los detalles y usar la memoria de trabajo para ordenar cada operación antes de responder.