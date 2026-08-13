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Desafío Matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.

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El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 22 + 3 × (16 + 7) - 9 × 4 + 40.

Leé también Desafío matemático: pocos lo resuelven porque muchos cometen el mismo error
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Resolución del desafío matemático 22 + 3 × (16 + 7) - 9 × 4 + 40

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con signos tiene su clave en una prioridad escondida

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

16 + 7 = 23

La expresión queda así: 22 + 3 × 23 - 9 × 4 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 23 = 69 | 9 × 4 = 36

La expresión queda así: 22 + 69 - 36 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 69 = 91 |

91 - 36 = 55 |

55 + 40 = (?)

Resultado final: 95

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, estos retos funcionan como un entrenamiento breve y entretenido: obligan a frenar un segundo, mirar los detalles y usar la memoria de trabajo para ordenar cada operación antes de responder.

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