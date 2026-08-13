Desafío matemático: la cuenta que pocos resuelven en menos de 10 segundos

La expresión queda así: 10² + 6 × 19 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

10² = 100

La expresión queda así: 100 + 6 × 19 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 19 = 114

La expresión queda así: 100 + 114 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

100 + 114 = 214 |

214 - 35 = (?)

Resultado final: 179

El error común en este tipo de reto es avanzar como si toda la cuenta tuviera una sola prioridad, sin distinguir paréntesis, potencia y multiplicación. Practicar con este juego ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles de una forma rápida y entretenida.