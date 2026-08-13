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Desafío matemático: la cuenta que pocos resuelven en menos de 10 segundos

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.

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El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 10² + 6 × (8 + 11) - 35.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Para resolver una cuenta combinada, conviene respetar la jerarquía de operaciones: primero se calculan los paréntesis, después las potencias si aparecen, luego las multiplicaciones y divisiones, y al final las sumas y restas, siempre de izquierda a derecha cuando tienen la misma prioridad.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 10² + 6 × 19 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

10² = 100

La expresión queda así: 100 + 6 × 19 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 19 = 114

La expresión queda así: 100 + 114 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

100 + 114 = 214 |

214 - 35 = (?)

Resultado final: 179

El error común en este tipo de reto es avanzar como si toda la cuenta tuviera una sola prioridad, sin distinguir paréntesis, potencia y multiplicación. Practicar con este juego ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles de una forma rápida y entretenida.

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