¿Nuevo destino para el Muñeco? Aseguran que Marcelo Gallardo se reunió con los dirigentes de una selección sudamericana

Cómo llega Marcelo Gallardo a esta posibilidad de dirigir por primera vez a una selección

Para el exentrenador de River, esta propuesta significaría un giro importante en su carrera, ya que sería su primera experiencia como director técnico de una selección nacional.

Tras construir una de las etapas más exitosas de la historia del club de Núñez —con la conquista de las Copas Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Sudamericana 2014 y múltiples títulos locales—, Gallardo tuvo una experiencia internacional al frente del Al Ittihad de Arabia Saudita, donde dirigió 33 partidos con un saldo de 15 victorias, cuatro empates y 14 caídas, además de haber rechazado propuestas de Europa como la del Olympique de Marsella en 2023.

Del otro lado, la FEF busca capitalizar el crecimiento competitivo demostrado por un plantel joven y consolidado que logró decir presente en la cita mundialista de 2026. Por ahora, las cartas están sobre la mesa y los próximos días serán claves para saber si el Muñeco decide dar el salto al fútbol de selecciones sudamericanas.