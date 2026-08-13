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¿Nuevo destino para el Muñeco? Aseguran que Marcelo Gallardo se reunió con los dirigentes de una selección sudamericana

Marcelo Gallardo se reunió con Francisco Egas, presidente de la FEF, y es el principal candidato para asumir en la selección de Ecuador.

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Marcelo Gallardo

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El mercado de entrenadores comenzó a moverse con fuerza tras el cierre de la Copa del Mundo, y uno de los nombres más pesados del fútbol sudamericano vuelve a estar en el centro de la escena. Marcelo Gallardo, quien se encuentra sin club tras su ciclo en River Plate y su paso por el fútbol de Arabia Saudita, aparece como el principal apuntado para asumir al frente de una selección nacional.

Leé también La contundente determinación de los referentes de River tras la salida de Marcelo Gallardo
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La vacante se abrió en Ecuador, luego de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decidiera buscar un nuevo rumbo tras la salida de Sebastián Beccacece, cuyo ciclo finalizó luego de la eliminación de la Tri ante México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ante este escenario, el organismo comandado por Francisco Egas puso manos a la obra para encontrar al conductor del próximo proceso.

Cómo fueron los contactos entre Marcelo Gallardo y la Federación Ecuatoriana

El interés de la dirigencia ecuatoriana se transformó en gestiones concretas en las últimas horas. Según informó el periodista César Luis Merlo, ya se produjo una reunión formal entre el Muñeco Gallardo y Francisco Egas, presidente de la FEF, para tantear las condiciones y evaluar un posible desembarco.

Pese a que el contacto inicial ya es un hecho, no se trata de una negociación que pueda cerrarse de manera inmediata, por lo que las conversaciones continuarán durante las próximas semanas para definir si el proyecto seduce al estratega argentino.

Cómo llega Marcelo Gallardo a esta posibilidad de dirigir por primera vez a una selección

Para el exentrenador de River, esta propuesta significaría un giro importante en su carrera, ya que sería su primera experiencia como director técnico de una selección nacional.

Tras construir una de las etapas más exitosas de la historia del club de Núñez —con la conquista de las Copas Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Sudamericana 2014 y múltiples títulos locales—, Gallardo tuvo una experiencia internacional al frente del Al Ittihad de Arabia Saudita, donde dirigió 33 partidos con un saldo de 15 victorias, cuatro empates y 14 caídas, además de haber rechazado propuestas de Europa como la del Olympique de Marsella en 2023.

Del otro lado, la FEF busca capitalizar el crecimiento competitivo demostrado por un plantel joven y consolidado que logró decir presente en la cita mundialista de 2026. Por ahora, las cartas están sobre la mesa y los próximos días serán claves para saber si el Muñeco decide dar el salto al fútbol de selecciones sudamericanas.

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