Desafío matemático: pocos lo resuelven porque muchos cometen el mismo error

12 × 7 = 84 | 60 - 17 = 43

La expresión queda así: 84 + 8 × 4 - 43 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 4 = 32

La expresión queda así: 84 + 32 - 43 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

84 + 32 = 116 |

116 - 43 = 73 |

73 + 24 = (?)

Resultado final: 97

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y precisión en los detalles, además de sumar un momento entretenido de cálculo mental.