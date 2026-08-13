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Desafío matemático: pocos lo resuelven porque muchos cometen el mismo error

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.

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El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 7) + 8 × 4 - (60 - 17) + 24.

Leé también Desafío matemático: evitá el gran error que muchos cometen al resolverlo
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Resolución del desafío matemático (12 × 7) + 8 × 4 - (60 - 17) + 24

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

12 × 7 = 84 | 60 - 17 = 43

La expresión queda así: 84 + 8 × 4 - 43 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 4 = 32

La expresión queda así: 84 + 32 - 43 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

84 + 32 = 116 |

116 - 43 = 73 |

73 + 24 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío para resolver con atención al detalle

Resultado final: 97

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y precisión en los detalles, además de sumar un momento entretenido de cálculo mental.

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