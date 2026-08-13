Desafío matemático: pocos lo resuelven porque muchos cometen el mismo error

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 7) + 8 × 4 - (60 - 17) + 24.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 7) + 8 × 4 - (60 - 17) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
12 × 7 = 84 | 60 - 17 = 43
La expresión queda así: 84 + 8 × 4 - 43 + 24
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 4 = 32
La expresión queda así: 84 + 32 - 43 + 24
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
84 + 32 = 116 |
116 - 43 = 73 |
73 + 24 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y precisión en los detalles, además de sumar un momento entretenido de cálculo mental.