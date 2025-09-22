En vivo Radio La Red
Juana Repetto
Inesperado

Así fue la noche del ´descuido´: Juana Repetto reveló cómo fue el reencuentro con su ex en el que quedó embarazada

La confesión más íntima de Juana Repetto sobre la noche en que quedó embarazada y qué tuvo que ver Micaela Vázquez en todo esto. Enterate.

Juana Repetto sorprendió a todos con una confesión íntima y sin filtro: la actriz e influencer contó cómo fue la noche en la que, de manera inesperada, quedó embarazada de su tercer hijo. Entre risas, sinceridad brutal y un relato que no deja de generar repercusión, Juana narró con lujo de detalles un reencuentro con su expareja que terminó cambiándole la vida para siempre.

La historia comenzó con un plan inocente: la inauguración de un restaurante. Juana asistió al evento acompañada de amigos y colegas, entre ellos Mica Vázquez, y tras algunos tragos de más se reencontró con su exmarido, Sebastián Graviotto. Allí, lo que parecía un encuentro casual terminó en un regreso fugaz al pasado.

"Fue en la inauguración del restaurante del marido, de la pareja de Mica Vázquez. y era como me divirtió el plan, había estado Mica acá dos días antes haciendo una nota para este mismo programa y fue como me convenció. Dije, ´Bueno vamos, dale. Y bueno, Una cosita llegó a la otra", confesó sobre los minutos previos al reencuentro con su ex.

“No estaba en los planes. No lo esperaba y no pensé de ninguna manera que pudiese pasar”, confesó Juana en diálogo con el programa. “No es que vos decís, bueno… ”, agregó, dejando entrever que la sorpresa fue absoluta.

La actriz también quiso dejar en claro un punto central para quienes cuestionaron su decisión: no se trató de un descuido con alguien desconocido. “Yo quiero aclarar algo, y esto me parece reimportante por una cuestión de salud más que de embarazo. De embarazo también, porque obviamente el embarazo no deseado para quien no quiere tener un hijo es un bajón, pero sobre todo por la salud. Yo… mi exmarido con el cual no nos cuidábamos en con el preservativo. Hacía muchos últimos años, digo, no es que fue una persona random X. Lo lógico”.

El relato despertó todo tipo de reacciones en redes sociales, especialmente porque Juana no esquivó la crudeza de la situación: “Había un código entre un matrimonio en ese momento. Ya nos habíamos separado, pero hacía un mes. Entonces, bueno, eso me pareció importante”.

image

Con ironía, la hija de Reina Reech reflexionó sobre lo ocurrido y el supuesto “método” de cuidado que mantenía con su ex. “Método que no es un método. Sí, no es un método, mami… ya igual nos imaginamos, ¿no? No hace falta que aclare. Pero me parece importante decir esto por la cuestión de cuidarse y de promover”.

Juana, que ya es madre de dos hijos, también habló sobre su percepción respecto a la maternidad después de los 30: “La verdad es que tampoco tengo 25 años. Uno tiene como el concepto de que va bajando un poco la fertilidad con los años, que en muchos casos sucede… y en muchos otros evidentemente no”.

Y reveló lo que sintió cuando se enfrentó al resultado: “Me hice un Evatest jurando que me iba a dar negativo. Yo soy un reloj. Entonces, dije, con mis hijos me hice siempre el test en el día 30, me dio negativo porque era muy pronto. Pero esta vez no…”.

Pese al desconcierto, Juana cerró su relato con una mezcla de ternura y aceptación: “Yo siempre, por lo menos, amo ser mamá. No quería de ninguna manera que fuese así, la verdad. Pero bueno, así como vino y así será. Perfecto”.

Eso sí, dejó una aclaración contundente sobre su futuro sentimental: “Yo siento que no es buena idea volver por un hijo nunca”, dijo, descartando un regreso romántico con su ex.

