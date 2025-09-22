En vivo Radio La Red
Se supo por dónde entraron los ladrones a la casa de Pampita: la foto que reveló todo

Se conoció el detalle de por dónde entraron los ladrones a la casa de Pampita el domingo por la noche. Enterate.

Un verdadero escándalo sacude al mundo del espectáculo: la casa de Carolina “Pampita” Ardohain en Barrio Parque fue violentada por delincuentes que ingresaron con precisión quirúrgica y se llevaron dinero, objetos de valor y hasta pertenencias sentimentales que la modelo jamás podrá recuperar.

La escena parece salida de una película: una de las casas más lujosas de Buenos Aires, en uno de los barrios más custodiados del país, fue blanco de un robo que todavía genera estupor.

El asalto ocurrió el domingo por la noche, en plena ausencia de Pampita, que se encontraba en Madrid. Los delincuentes sabían que la modelo no estaba en el país y habrían seguido sus movimientos con lujo de detalle. Según trascendió, el golpe no fue improvisado, sino fríamente calculado.

La policía investiga cómo lograron vulnerar la seguridad del exclusivo barrio, donde la presencia de cámaras y vigilancia privada no fue obstáculo para que los ladrones actuaran sin dejar rastros.

Horas después del hecho, se filtró un dato estremecedor: los delincuentes habrían ingresado por el patio, atravesando el sector donde se encuentra la pileta. Allí habrían encontrado la vía libre para acceder a la propiedad.

Tras recorrer cada rincón de la mansión y seleccionar los objetos de valor, se dieron el lujo de salir por la puerta principal, como si fueran los dueños de casa. Una postal de terror para cualquiera que alguna vez haya sufrido un robo en su hogar.

Aunque rige el secreto de sumario y aún no trascendió el monto total del botín, Pampita confesó un detalle que la destrozó emocionalmente: se llevaron fotos y videos de un valor incalculable para ella y su familia.

Son cosas que no se reemplazan con dinero”, habría dicho, visiblemente conmovida. No se trata solo de un robo material, sino de una invasión a su historia personal y a la intimidad de sus seres queridos.

La noticia corrió como pólvora entre los vecinos de Barrio Parque, quienes no tardaron en reforzar sus propias medidas de seguridad. Alarmas nuevas, más cámaras y rondas de vigilancia se multiplicaron tras conocerse el caso. El miedo ya se instaló en una de las zonas más custodiadas de la Ciudad de Buenos Aires.

