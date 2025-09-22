En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Angela Torres
¿Amor o marketing?

El video de Ángela Torres y Marcos Giles que publicó una importante fiesta, lo borró pero ya era tarde

¿Sin permiso? Escándalo en las redes por video de Ángela Torres con Marcos Giles en plena fiesta que fue borrado, pero ya era tarde. Miralo.

El video de Ángela Torres y Marcos Giles que publicó una importante fiesta, lo borró pero ya era tarde

Lo que comenzó como un simple “shippeo” en un stream terminó convirtiéndose en una verdadera tormenta mediática. Ángela Torres y el influencer Marcos Giles están en el ojo del huracán luego de que La Fiesta Bresh publicara un video de ambos bailando muy cerca, sin su consentimiento, y que rápidamente fue eliminado de las redes.

Leé también Ángela Torres contó cómo siguen las cosas con Lali Espósito: ¿volvieron a hablar?
angela torres conto como siguen las cosas con lali esposito: ¿volvieron a hablar?

Aunque ya era tarde, el material se viralizó en cuestión de minutos, pero no solo por la química entre ellos, sino por la polémica que destapó: ¿fue un error de la organización o una jugada de marketing?

La historia viene de atrás. Desde su incorporación a Luzu TV, Ángela Torres fue blanco de críticas: cuestionada por sus compañeros al aire y hasta “bastardeada". Sin embargo, encontró un inesperado aliado en Marcos Giles, uno de los streamers más seguidos del momento.

En Nadie Dice Nada, los guiños y coqueteos entre ambos se volvieron parte del show. Y mientras los usuarios de redes los “shipeaban”, el rumor de romance empezó a tomar fuerza.

El nuevo capítulo llegó en la fiesta porteña Bresh. Apareció un video de Ángela y Marcos bailando juntos, muy compinches, y el clip fue subido a la cuenta oficial del evento. Pero a las pocas horas desapareció.

Ese detalle fue el combustible perfecto para la polémica: “No tenían consentimiento”, denunciaron en redes. Otros fueron más lejos: “Esto está armado para levantar rating en el stream, porque a Ángela no la dejan lucirse”.

En paralelo, la polémica tocó un costado aún más delicado: la ex relación de Ángela Torres con Rusherking. Hace pocos días, la cantante había deslizado que el estilo de vida del trapero la había dejado “complicada económicamente”, lo que provocó un descargo furioso de él en redes.

“Hasta acá me guardé mi opinión. Se pasearon por todos los programas hablando de su ex relación, mientras yo nunca dije nada”, disparó. Y remató con ironía: “Me voy a armar un fernet y a ver el partido”.

Entre los cruces con su ex, los roces en Luzu TV y el ship que ahora toma tintes de romance confirmado, Ángela Torres volvió a ser protagonista de una novela mediática de alto voltaje.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Angela Torres
Notas relacionadas
Sopa detox casera: cómo preparar un plato para depurar el cuerpo
Jorge Rojas celebra dos décadas en la música con un espectáculo que hará historia
Se supo por dónde entraron los ladrones a la casa de Pampita: la foto que reveló todo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar