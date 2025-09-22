Un conocido influencer protagonizó un violento choque en plena Panamericana: hubo heridos

La calzada permaneció reducida hasta pasadas las 9 de la mañana, generando largas demoras en el tránsito de la Panamericana, una de las arterias más transitadas del país durante los fines de semana.

La camioneta de Brunenger y el otro vehículo involucrado

Brunenger accidente camioneta 4 Un conocido influencer protagonizó un violento choque en la Panamericana. (Foto: X)

El accidente involucró directamente a la camioneta de Brunenger, un SUV de alto rendimiento con motor V8, que el influencer había mostrado en varias transmisiones. El vehículo se destacaba por su ploteo personalizado en rojo y negro, con detalles en el capó mate y franjas decorativas en la parrilla frontal.

Del otro lado, el Renault de color negro resultó con serios daños en la parte delantera y lateral. Ambos rodados fueron retirados de la traza una vez finalizado el trabajo pericial.

La preocupación de los seguidores

El accidente no tardó en convertirse en noticia viral. Apenas comenzaron a circular las imágenes del choque -que mostraban a la camioneta del streamer visiblemente dañada- las redes sociales se llenaron de mensajes de preocupación.

Brunenger había transmitido la noche anterior un stream maratónico de más de diez horas celebrando su cumpleaños, lo que generó especulaciones sobre su estado al momento del siniestro. Fanáticos y colegas comenzaron a pedir información sobre su salud, convirtiendo su nombre en tendencia en X (antes Twitter).

Coscu llevó tranquilidad

El encargado de confirmar la situación fue Martín Pérez Disalvo, Coscu, considerado el pionero de la escena del streaming en Argentina y amigo cercano de Brunenger. Desde su cuenta oficial, publicó un mensaje que llevó algo de calma:

“Hablé con la familia de Bruno. Tuvo un accidente muy fuerte en la Panamericana. Lo importante es que sepan que está bien, él y todos los que iban en el auto”, escribió en X.

En un segundo posteo, agregó un dato clave que buscaba despejar rumores: “No estaba manejando Bruno. Subo el tweet a pedido de la familia, obvio. Para dejar tranquila a toda la gente que estaba preocupada”.

Con esas palabras, Coscu confirmó que Brunenger no era quien conducía la camioneta al momento del choque, algo que resultó fundamental para bajar el nivel de especulación en redes.

El contexto: un cumpleaños transmitido en vivo

El accidente ocurrió pocas horas después de que Brunenger realizara un stream especial por su cumpleaños, donde compartió con su comunidad música, juegos y charlas hasta entrada la madrugada. Según relataron seguidores, en esa transmisión se lo veía celebrando con bebidas alcohólicas, lo que explicaría por qué no estaba al volante al momento del siniestro.

Ese detalle fue aclarado públicamente por Coscu, que insistió en que la familia pidió enfatizarlo para evitar falsas acusaciones.

Quién es Brunenger

Bruno Kruszyn, de 24 años, es uno de los streamers más reconocidos de la Coscu Army, la comunidad digital más influyente de habla hispana en Twitch. Conocido por sus transmisiones de videojuegos, IRL y charlas con fanáticos, construyó una base de seguidores que supera el millón en sus distintas plataformas.

Su estilo descontracturado, sumado a la cercanía con otros referentes como Coscu, Frankkaster o Momo, lo convirtieron en una figura clave de la escena. Además, se destaca por su participación en eventos de esports y colaboraciones con marcas vinculadas al gaming y la música.

La investigación policial

Según indicó Infobae, las pericias iniciales buscan determinar la dinámica exacta del choque. Testigos aseguraron que la camioneta y el Megane circulaban a alta velocidad en la zona, aunque por el momento no se descartaron otras hipótesis.

La Fiscalía de Delitos Culposos de San Isidro quedó a cargo de la investigación, con intervención de la Policía Vial bonaerense. Los resultados de los exámenes de alcoholemia y velocidad serán claves para establecer responsabilidades.