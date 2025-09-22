Alarmante: otro famoso fue víctima de un robo y hay preocupación entre los vecinos de Pampita

En el piso, Sergio Lapegüe sumó más información. "Ella es Elena Lynch. Me tocó estar haciendo una nota. Tiene el mismo estilo de casa que Pampita, tiene las vías del tren en el fondo Le entraron por atrás igual que este caso", añadió el conductor.

"Vive casi intermedia de la casa de Pampita. Y contaban que no escucharon nada durante el fin de semana, que es cuando entraron a la casa de Pampita. A ellos les pasó lo mismo, el pasado 24 de diciembre ingresaron a su casa con la misma modalidad. Los delincuentes entraron por el fondo, violentaron la puerta trasera y se llevaron un montón de cosas. Hicieron la denuncia, vino la Policía, pero todo quedó en nada", detalló la notera de Lape Club Social.

¿Qué dijo Fernando Burlando del robo a la casa de Pampita?

En las últimas horas trascendió una noticia que generó conmoción: la casa de Carolina Pampita Ardohain, ubicada en Barrio Parque, fue víctima de un robo. Según trascendió, los delincuentes habrían aprovechado que la modelo se encontraba fuera del país para ingresar a su domicilio y sustraer dinero de una caja fuerte, celulares con fotos de alto valor sentimental y otros objetos de valor. Fernando Burlando, abogado y vecino de la conductora, confirmó que el hecho ocurrió el viernes 19 de septiembre, brindó detalles y explicó los pasos a seguir.

Durante su participación en Lape Club Social Informativo, Burlando manifestó su enojo por la falta de seguridad en la zona: "Tendría que ser cuidada con custodia, si entendés de seguridad y no sos un burro, te das cuenta que hay lugares que deben estar doblemente custodiados, porque son lugares que se muestran muy exquisitos para la gente que quiere cometer hechos delictivos".

“Hay una vía atrás, antes yo había organizado una seguridad, le puse una garita, un container. Pusimos desde aire acondicionado hasta pava eléctrica para que tenga la custodia. Alguna tranquilidad teníamos con eso, porque estaban los oportunistas que trataban de pasar. Pero ahora sacaron todo, no sé por qué, habría que preguntarle a la ministra”, agregó.

En ese marco, explicó que la propiedad está flanqueada por la vía ferroviaria en la parte trasera y por presencia policial en el frente, aunque remarcó que en ninguno de los dos sectores hay personal de seguridad: "Es como dejar la puerta abierta de una joyería toda la noche. En un banco hay seguridad, acá es lo mismo, hay casas que son seductoras, lamentablemente, para la gente que hace estas cosas".

"Acá en Barrio Parque hay garitas por todos lados, lo que falta es la gente adentro. Sacaron toda la seguridad que tiene que estar, porque es una zona caliente para la inseguridad. Te genera un quilombo bárbaro, porque a cualquiera que le roban acá se arma una noticia nacional", continuó.

Al referirse directamente al robo en la casa de Pampita, Burlando fue contundente: "Lo que hicieron con Carolina es un desastre, porque no puede ser que una familia esté a merced de seis o siete delincuentes que se meten y son tan estúpidos que dejan armas tiradas por el recorrido en el que ingresaron, se metieron por atrás y se fueron por adelante".

Según el abogado, la “emoción” de los delincuentes al ver que podían llevarse lo que quisieran los llevó a cometer errores como dejar “las armas ahí”, algo que consideró típico de un "hecho fácil por falta y ausencia de prevención". Además, remarcó la necesidad de que los investigadores trabajen "a fondo", en lugar de realizar una "investigación gomosa".

"Entraron por la parte de las vías y se fueron con la caja fuerte por delante. Me provoca nauseas, me da ganas de vomitar pensar en los ideólogos de la prevención en este país. Estoy re caliente, Carolina tenía las fotos de su hija en ese teléfono, yo ofrezco una recompensa para que devuelvan esos teléfonos, que me llamen con confianza y me los devuelvan", señaló tajante.

Finalmente, Burlando aclaró que prefiere "no dar detalles" porque su objetivo es capturar a los responsables. También reiteró la recompensa por los teléfonos robados, que Pampita consideró lo más valioso de todo lo sustraído, especialmente por contener imágenes de su hija. El abogado además aseguró que los delincuentes no "inutilizaron las cámaras de seguridad", por lo que existen registros del robo dentro de la vivienda.